Los electrones se sienten,…pero no se ven

En mayor o menor medida todos hemos experimentado alguna vez “un calambrazo”, esa desagradable sensación que percibimos cuando tocamos un cable con corriente eléctrica. La corriente eléctrica es algo con lo que día tras día, nos topamos en la vida cotidiana. Gracias a la misma puedo por ejemplo, escribir yo este artículo y se puede definir como el paso a través de un objeto material (un cable de cobre por ejemplo) de una cierta cantidad de electrones. Existe un cierto parecido entre las corrientes de agua y la corriente eléctrica. En el primer caso se trata de partículas de agua en movimiento. En el segundo de electrones. Pero ¿Qué son los electrones?. Esta es la cuestión.

En los libros de enseñanza se los representa como diminutas bolitas, pero esto no es mas que un modo de hacer comprensible algo que es difícil de entender. Los electrones no son bolas, ni tienen una forma concreta. En realidad, no son materia digamos normal. La materia normal o si se prefiere la materia que contemplamos habitualmente; esta formada por átomos y en los átomos hay protones, electrones y neutrones,…esencialmente. No hallamos al menos en la vida cotidiana objetos formados únicamente por electrones.

Aunque desde hace muchos siglos los investigadores han tratado de desvelar la naturaleza de la materia es decir de las rocas, las estrellas, el agua, el humo, el fuego, la carne, los huesos y todo aquello que se nos presenta a la vista; la realidad es que pese a lo mucho muchísimo que sabemos hay todavía muchos muchísimos puntos sin aclarar. Uno de estos es lo concerniente a los electrones. No existen por ejemplo fotografías de electrones, como tampoco existen fotografías de un átomo.

Sabemos que cualquier cuerpo material sea solido liquido o gas, si lo vamos descomponiendo más y mas; al final se reduce a una cantidad (en general enorme) de átomos y que estos a su vez se componen de protones, electrones y neutros,…esencialmente. Ahora bien hablar de la forma, el tamaño o el color que tiene un electrón es algo que no tiene sentido,…por extraño que parezca. En los libros de física se habla mucho de los electrones, pero se trata de partículas que no son ni mucho menos iguales a las que nos resultan más conocidas. Nadie sabe que color tiene un electrón, porque la materia que tiene color, no esta formada únicamente por electrones, si no por átomos agrupados a su vez en moléculas y otras estructuras. El color tal y como lo percibimos habitualmente es debido a que la luz es reflejada en los objetos que nos son más familiares; pero hasta donde yo se; no creo que los rayos luminosos puedan ser reflejados ni por un átomo aislado, ni menos aún lógicamente por un electrón, que es una parte (y muy diminuta) de un átomo.

Un electrón ni tiene unas medidas concretas, ni una forma determinada. En cuanto a la masa o al peso de un electrón hay que tener en cuenta que esta es variable ;mientras que en los objetos de la vida cotidiana podemos considerar que es constante. Esto es algo muy difícil de entender por el ciudadano corriente, pero el Mundo es mucho más complicado de lo que parece a simple vista.

En cualquier caso y para que el personal se vaya poco aclarando termino sellando que como ya he dicho, toda o casi toda la materia que vemos ( y la que no vemos) esta compuesta por átomos y que un átomo es algo parecido a la imagen que inserto en este artículo tomada de uno de mis libros de física de cuando era estudiante. No obstante señalo que no está a escala. Es en realidad un croquis. El átomo es en su práctica totalidad un espacio vacío.

Para hacernos una idea podemos decir que es algo similar a un sistema solar, pero en miniatura. El Sol sería el núcleo del átomo y los planetas los electrones que giran en torno al mismo. Ahora bien mientras que los planetas si son materia con aspecto y características digamos “normal”, los electrones no.

Hoy en día que tan fácil es acceder a datos de índole científica a través de la Red, podemos contemplar imágenes y representaciones más o menos afortunadas de lo que es un átomo y de lo que es un electrón; pero ver un electrón, o un grupo de ellos, como vemos un rebaño de ovejas ,al menos por lo que yo se es imposible.

Bembibre, 8 de junio de 2019

Rogelio Meléndez Tercero