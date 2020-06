Los empleados de limpieza industrial de Compostilla mantienen el viernes una última reunión para negociar el ERE de despido colectivo

Trabajadores de Nervión Industries. / César Sánchez

Los representantes de la empresa Nervión Industries, que se encarga de la limpieza industrial en la térmica berciana de Compostilla, mantendrán el viernes una última reunión con los representantes sindicales de los trabajadores para ultimar las negociaciones del ERE de despido colectivo que afecta a toda la plantilla. La parte empresarial se comprometió durante el último encuentro, celebrado el pasado viernes, a llevar a esa reunión una “propuesta buena y concreta”, explicó el delegado de CCOO Toribio Gómez.

En la mañana de este lunes, los trabajadores volvieron a concentrarse a las puertas de la central para protestar contra un Expediente de Regulación de Empleo cuyas causas no entienden. “No nos han dado explicaciones ni la documentación que pedíamos”, explicó Gómez, que recordó que la empresa planteó que las extinciones de los contratos tengan fecha de 31 de agosto y no de 30 de junio, día en que está previsto el cese de la actividad de la central. Según los sindicatos, este calendario viene a confirmar que el ERE no procede, al desvincularse de la fecha de clausura de las instalaciones.

Pese a que la pasada semana se constituyó la comisión de seguimiento que analizará el proceso de cierre de las centrales térmicas, los trabajadores no se mostraron demasiado esperanzados por los resultados que puedan surgir de ese foro. “Hemos tocado muchas puertas, hemos dado listas de trabajadores y nadie nos ha llamado ni nadie nos ha propuesto nada”, explicó Gómez, que lamentó que la pandemia del COVID-19 ha provocado un largo parón en la lucha de los trabajadores de las empresas auxiliares de Endesa.