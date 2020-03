Los empresarios de León viven con “preocupación e incertidumbre” la crisis del Covid-19 y constatan ya sus consecuencias en distintos sectores

El presidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL) y el secretario general de la asociación, Julio Álvarez (C) y Nicesio Álvarez (D), respectivamente, analizan los resultados de un sondeo realizado a dos centenares de empresas leonesas sobre la situación y las expectativas para este ejercicio. Junto a ellos, el gerente, Jorge Vargas (I). / ICAL

El presidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL), Julio César Álvarez, afirmó hoy que la crisis del coronavirus se vive con “preocupación e incertidumbre”. “Vamos a ver dónde va esto y lo que dura. De momento, no vemos que haya medidas y no vemos si es necesario tomarlas o no. No creo que sepamos a día de hoy lo que va a ser esta crisis. Todo tira a que va a ser una crisis económica importante”, comentó.

El proceso de expansión del Covid-19, dijo, tiene ya sus primeras consecuencias palpables en compañías hoteleras, agencias de viajes, sector alimentario, servicios, empresas de exportación y otras que dependen de suministros procedentes de otros países. La impredecible evolución de esta crisis, añadió, impide saber si las empresas leonesas están preparadas o no para hacerle frente. Sí reconoció, por ejemplo, que dado el elevado número de micropymes y negocios del sector servicios, son pocas las que pueden optar por el teletrabajo como forma de prevención de contagios.

Así lo señaló hoy durante la presentación del resultado de la Encuesta de Confianza Empresarial que el CEL lleva a cabo anualmente entre más de 200 de sus afiliados y que refleja que un 76 por ciento de los que participaron en el estudio (llevado a cabo entre principios de enero y principios de febrero, principalmente de forma digital) opina que León no es una zona atractiva ni interesante para invertir, mientras el 22 por ciento cree lo contrario y el dos por ciento se muestra indeciso.

“Esta diferencia de más de 50 por ciento no deja en buen lugar el potencial inversor de la provincia, que ha ido perdiendo a lo largo de los años peso económico en el conjunto de la comunidad autónoma y necesita urgentemente un proyecto integral de desarrollo provincial, de nuevas actividades productivas, que puedan proporcionar oportunidades y salidas profesionales a los jóvenes, además de cubrir el vacío dejado por actividades profesionales como la minería, la energía térmica o la construcción”, argumentó el secretario de la organización, Nicesio Álvarez.

Respecto al Plan para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de León impulsado por UGT y CCOO y a cuya sesión constitutiva no fue invitado el CEL, Julio César Álvarez comentó que la provincia necesita “que lo que se haga sea independiente y se haga rápido y sea efectivo”. “Entendemos que hay que hacer mesas de trabajo, no mesas de fotos. No nos ha llegado ni el acta ni la invitación para trabajar”, añadió antes de comentar que “de poco va a servir” si finalmente la labor de ese organismo se limitase a gestionar fondos “que ya iban a llegar a la provincia”.

Entre los aspectos que el CEL consulta a sus miembros está la situación de sus plantillas y los resultados señalan que en 2020 un 26 por ciento de los empresarios consultados tiene previsto aumentar el número de trabajadores de sus compañías y un 14 por ciento piensa que sus ventas crecerán en 2020. El 74 por ciento de los encuestados ve el mercado europeo como una oportunidad y el 70 por ciento considera el Brexit como un riesgo para sus intereses. El 77 por ciento se ve preparado para afrontar los retos de la transformación digital y un 45 por ciento considera que la economía española crecerá conforme a lo estipulado por el Gobierno (un 1,8 por ciento). Los factores de mayor preocupación empresarial detectados entre los participantes son la formación y cualificación profesional, las infraestructuras y las comunicaciones, la Alta Velocidad. los impuestos y el envejecimiento poblacional.

Instituciones, administraciones y políticos

El Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, es la institución más valorada por los participantes en la encuesta, seguido de la Universidad de León y la Cámara de Comercio, mientras que la opinión sobre la administraciones refleja que tan sólo un 15 por ciento da un aprobado a la del Gobierno central, cifra que alcanza un 36 por ciento en el caso de la Junta, mientras la administración municipal -se incluyó en el estudio a la capital, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo- es la mejor considerada, con un 53 por ciento que la ve “aceptable”.

En lo que respecta a los líderes políticos, los mejor valorados fueron los alcaldes, con Camino Cabañas de San Andrés a la cabeza, y los peores, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Para los integrantes del CEL que opinaron en este estudio sus empresas de referencia en la provincia de León son Tvitec, Grupo Valcarce y Patatas Hijolusa.