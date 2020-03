Los estancos de la provincia acuerdan abrir menos horas para desincentivar la excusa del “bajo a por tabaco”

Los estancos están abiertos y sus propietarios instan a la población a comprar cartones en vez de cajetillas para reducir el número de salidas a la calle. / EBD

La Asociación de Estanqueros de León ha recomendado a sus miembros que tengan abiertos sus establecimientos sólo media jornada. Sea por la mañana o por la tarde, de acuerdo con lo que mejor se acomode a las necesidades de la población que tienen que atender, se considera que con esta medida se puede “no favorecer que la gente salga a la calle”.

Los pasados jueves, viernes y sábado por la mañana, cuando aún no se sabía que estos establecimientos permanecerían abiertos durante el estado de alerta, se notaron aumentos en el volumen de compra por cliente. “No hay ni va a haber problema de suministro”, afirman desde la asociación. La distribución funciona como habitualmente. También advierten que, entre los clientes, hay quienes no han cambiado de hábitos y siguen comprando diariamente un paquete porque además así salen de casa.

Desde la asociación apelan al sentido común para que, quienes tengan la capacidad económica para ello, opten por comprar la mercancía que necesiten para varios días y así evitar salir de casa.