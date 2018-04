Los expertos defienden la comunicación de proximidad sin renunciar a los avances tecnológicos

El director general de Comunicación de la Junta, Alejandro Salgado, y el director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto (I), intervienen en el coloquio ‘La importancia de la comunicación institucional y empresarial’ organizado por Diario de Astorga-Astorga Digital. Junto a ellos, el editor del Grupo NER, Alejandro García (C)

La comunicación cercana al ciudadano no debe resentirse por los avances tecnológicos y los nuevos medios. Es uno de los mensajes lanzados hoy por expertos en la materia durante la celebración en Astorga del Foro Nueva Comunicación que promueve el Grupo Noroeste en Red, bajo el título ‘La importancia de la comunicación institucional y empresarial’.

Proximidad y transparencia son dos conceptos en los que coincidieron el director general de Comunicación de la Junta, Alejandro Salgado, y el director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, a la hora de exponer sus consideraciones sobre el modelo de información que debe llegar al receptor tras ser presentados por el editor y presidente del Grupo, Alejandro García Nistal.

Actualmente, apuntó Salgado, “todo gira en torno a lo que podemos encontrar en las redes sociales pero quiero reivindicar la comunicación pura, la información de proximidad, que es importantísima” y añadió que es importante “contribuir entre todos a que, ahora que tanto se habla también de noticias falsas, compartamos información veraz para que el ciudadano esté mejor informado”.

Para ello, además de los medios de comunicación, cuyo arraigo en Castilla y León resaltó, también existen otras herramientas que permiten crear un vínculo entre las instituciones y la ciudadanía. En la Comunidad, recordó, la Junta desarrolla desde 2011 el proyecto transversal Gobierno Abierto que tiene como ejes la transparencia, la participación y la colaboración de la Administración con los ciudadanos.

“La comunicación no sólo se hace hacia profesionales; también se trabaja directamente para facilitar información de primera mano al ciudadano, de forma que pueda colaborar con la Administración; se facilita la participación y nos exigimos responder a cada ciudadano que envía una propuesta o una sugerencia”, señaló y comentó, preguntado sobre la brecha digital que todo el trabajo que se lleva a cabo para reducirla y acotarla contribuirá a mejorar la implicación de los castellanos y leoneses respecto a las instituciones.

El director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, con más de 25 años de experiencia en los ámbitos político y bancario, subrayó que la sobre-comunicación actual deriva en una desconexión importante. “140 caracteres no pueden marcar las decisiones de la ciudadanía; no son suficientes para que la gente realmente tenga un juicio sobre las cuestiones importantes y ahí los medios de comunicación y los profesionales juegan un papel fundamental a la hora de que no valga sólo con un ‘tuit’”.

A su juicio, tiene que haber una mayor profundización en los temas”la población tiene que estar informada, tiene que haber transparencia y el bombardeo de informaciones e incluso noticias falsas provocan una cierta desconexión por parte de la población y entiendo que esto debemos intentar combatirlo”.

Prieto defendió un modelo “de cercanía y de las personas, que es lo fundamental, sin renunciar a las nuevas tecnologías, a la comodidad de los tiempos”, pero quiso reivindicar “otra comunicación que yo creo que muchas veces se nos escapa en estos tiempos de tanta celeridad y perdemos un poco la noción de la importancia de las cosas”.