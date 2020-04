Los expertos esperan la crisis conciencie sobre el valor que tienen las vacunas

Pixabay

El coronavirus ha puesto en jaque al mundo entero obligando a la población a encerrarse en casa para evitar el contagio. Se ha convertido en una auténtica catástrofe global que no parará de sumar víctimas hasta que se encuentre el modo de frenar su expansión. Los expertos esperan que esta tragedia sirva, al menos, a modo de recordatorio del valor que tienen las vacunas.

La confianza en lo que aportan las vacunas a la sociedad es tal, que los pediatras insisten en seguir vacunando durante la crisis sanitarias para no descuidar la protección frente a otras enfermedades. Una advertencia que remarcan con motivo del día mundial contra la meningitis, que se celebra este viernes 24 de abril. En este sentido, insisten en que no hay que temer la exposición de los menores en estos casos porque hay pocos niños en los centros de salud y se busca siempre el modo de minimizar riesgos.

Se trata de una recomendación que los pediatras han hecho desde que comenzó la crisis, pero hay padres que dudan de la necesidad de acudir a consulta para vacunar a sus pequeños cuando se trata de vacunas que hasta hace poco no estaban financiadas, como Bexsero, con la que se previene la meningitis. También en estos casos los expertos aconsejan continuar cumpliendo con el calendario. “No debemos descuidar la prevención de ninguna enfermedad” aclara el pediatra José Manuel Merino Arribas, quien ha colaborado en Burgos en distintas investigaciones sobre dicha vacuna.

A su juicio, Bexsero no estaba financiada con anterioridad por motivos presupuestarios, pero no porque la vacuna no funcione. De hecho, se muestra convencido de que pronto se registrará en la región un descenso del número de casos de niños con meningitis, ya que la acogida de los padres de esta medida está siendo muy positiva.

En este sentido, el único territorio con el que Castilla y León puede medirse o tomar como referencia es Reino Unido, que incorporó de forma oficial la vacuna a su sistema sanitario hace tres años. Los resultados allí han demostrado la eficacia real de la vacuna, ya que tal y como anunció recientemente la Agencia de Salud Pública británica, el número de casos de meningitis ha caído un 75 por ciento.

En lo que respecta a la cobertura, es difícil saber el impacto que ha tenido la financiación de Bexsero en la comunidad de Castilla y León pero, en base a su experiencia en consulta, José Manuel Merino estima que la cobertura haya podido aumentar casi 25 puntos, superando ahora el 95 por ciento. Es decir, que prácticamente todas las familias optan por vacunar a sus hijos frente al meningococo B desde que les sale gratis. Esto pone de manifiesto que los padres que antes no vacunaban a sus hijos lo hacían únicamente por motivos económicos y no de seguridad o eficacia, ya que no todas las familias pueden permitirse pagar los 300 euros que cuestan aproximadamente las tres dosis recomendadas.

Hay que recordar que la meningitis es una enfermedad poco frecuente pero muy grave. Tiene una mortalidad que ronda el diez por ciento y más de un 20 por ciento de los pacientes que sobreviven presentan secuelas físicas y neurológicas importantes como amputaciones, pérdida de audición o convulsiones. Merino insiste así en que “las vacunas son medidas baratas que evitan consecuencias desastrosas”.

Por ello, confía en que la experiencia de Castilla y León tras la financiación de Bexero y la falta de una medida preventiva frente a la enfermedad covid-19 sirva para seguir allanando el camino a las vacunas. En su opinión, el calendario de Castilla y León es el más completo de toda España pero todavía podría ser mejor si se incluyese la vacuna del rotavirus.