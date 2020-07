Familiares y amigos de Yago de la Puente de Ponferrada se concentrarán este martes en Lazurtegui

Se cumple un año de la desaparición del joven coruñés, de quien su familia, parte de ella berciana, todavía no sabe nada

Hace un año, la sociedad coruñesa se conmocionaba con la desaparición de un joven, Yago de la Puente, quien, sin dejar rastro, no regresaba a su hogar tras ir a un festival de música. El llamamiento a la colaboración en su búsqueda llegó a Ponferrada, donde vive su tía Carmen, hermana del padre de Yago.

Este martes, está convocada en A Coruña una concentración para recordar que Yago de la Puente sigue desaparecido. En Ponferrada, sus familiares y amigos harán otra concentración simultánea. Buscan que su foto, que el hermano de Yago lleva un año subiendo a diario a las redes sociales, no caiga en el olvido. De esa forma, entienden, es la única manera mediante la cual puede conseguirse alguna pista.

“Alguien tendrá que saber algo”, dice su tía ponferradina, “no se lo puede haber tragado la tierra”. No hay avances en la investigación. Al regresar a casa, Yago se bajó de un tren en Cerdido, una localidad de la provincia de La Coruña. Allí preguntó por el siguiente tren a la capital y después se acercó a la estación de autobuses. Fue visto un rato después por el pueblo. Y ya no se supo más.

A las batidas de Protección Civil y las policías locales y nacionales se sumaron otras de fuerzas más especializadas y con perros porque había zonas de las inmediaciones del pueblo de difícil acceso. Ni así apareció el más mínimo rastro. A día de hoy, se sigue sin una sola pista sobre Yago.

La colaboración ciudadana es fundamental, explican en el entorno, por esa total ausencia de pistas. Al no haberlas, la policía no tiene por donde ir. “Se han volcado en el tema pero no hay pistas”, con lo que se acaba el hilo de la investigación.

Su tía, que lo recuerda como una persona muy familiar (lleva tatuados a sus abuelos), insiste en que el Yago que ellos conocen no responde al perfil de una persona que abandone de esta manera a los suyos. La concentración tiene por objetivo que se entienda que esta ausencia necesita una explicación y que para hallarla es necesario “que se extienda por toda España y por todo lo que se pueda porque no sabemos qué ha sido de él, qué ha podido pasarle”.

Será en la céntrica plaza de Julio Lazúrtegui a las 20:30 horas de este martes 14 de julio, la fecha en la que en 2019 desapareció en la provincia de Coruña Yago de la Puente.