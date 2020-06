Los frutos secos, un sector a explorar y explotar en el Bierzo

El vicepresidente de la Diputación de León, Matías Llorente / QUINITO

El vicepresidente de la Diputación y responsable de la marca Productos de León, Matías Llorente, puso de manifiesto este miércoles en Trabadelo el potencial del Bierzo para la explotación de cultivos de frutos secos como el pistacho y la almendra, además de la castaña. Llorente aseguró que “veo al Bierzo con demasiado abandono de la superficie agrícola y hay que explorar otras alternativas junto a las IGP y las denominaciones de origen. Hay que explorar y explotar los recursos naturales, porque es difícil que vuelva una industria capaz de absorber todos los puestos de trabajo”.

Sus palabras encontraron eco en el director técnico de la Asociación Berciana de Agricultores, Pablo Linares, quien corroboró que “tenemos claro que aparte de los cultivos estrella hay hueco para muchos más, y sería recomendable explorar esos caminos. Uno de ellos es el de los frutos secos, con algunos ya implantados tradicionalmente como las almendras, las avellanas o las nueces, y otros nuevos, como el pistacho, adaptándolos a las técnicas modernas de cultivo”.

Linares afirmó que “tenemos una comarca agroalimentariamente riquísima, como demuestran los siete sellos de calidad, con lo que no es de recibo que ante una crisis económica y poblacional no estemos centrando nuestra realidad en ese sector”. Para ello, dijo, “necesitamos políticas reales que lo potencien, pasar de las palabras a los hechos. No va a ser el único sector productivo de la comarca ni debe serlo para no repetir errores del pasado, pero sí tiene que ser uno de los pilares fundamentales de nuestra economía“.

Inversiones

Por otro lado, Matías Llorente anunció que la Diputación invertirá 100.000 euros en cuatro programas dedicados a la agricultura sostenible, que estarán centrados en el control de plagas como la avispilla del castaño, la psila del peral, la avispa asiática y la procesionaria del pino.

Además, la institución destinará 200.000 euros a la financiación de las IGP y las denominaciones de origen, 100.000 de forma directa para mantener las estructuras y los otros 100.000 en función del número de socios.

Por otra parte, adelantó que, ante la imposibilidad de realizar la Feria de Productos de León, la intención de la Diputación es hacerla de forma virtual, así como crear una web que aglutine a todas las IGP y las denominaciones de origen para centralizar la promoción y la venta online de sus productos.