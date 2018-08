Los ganaderos afectados por el incendio de La Cabrera contarán con mayor disponibilidad de pastos en las próximas semanas

Coincidiendo con el cumplimiento de un año del inicio del incendio que desoló La Cabrera y que se trató del más devastador de todo 2017, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció que en las próximas semanas los ganaderos tendrán a su disposición zonas de pasto en los terrenos afectados. El consejero recordó que la Ley de Montes prevé que cuando hay un incendio hay una prohibición de pastar, pero recoge una excepción para tomar alguna decisión provisional para evitar dañar los intereses ganaderos. En base a esa excepción, la Junta recoge una instrucción según la que pasado el año del incendio, requisito que se cumplirá mañana, 21 de agosto, se pueden hacer una serie de atribuciones de pastor para los ganaderos porque “es cuando ya han nacido y regenerado”, por lo que pidió “confianza” porque en las próximas semanas se llevará a cabo la disponibilidad de pastos. Ante el descontento comarca de La Cabrera al no haber llegado aún todas las inversiones comprometidas, Suárez-Quiñones consideró “lógico” que las personas que sufrieron las consecuencias del incendio en un lugar “paradigmático desde el punto de vista natural” no consideren que “todo está hecho bien, rápido y suficiente”, por lo que serán las administraciones las que tengan que tratar de “llegar al máximo de contento posible”. Un trabajo que el consejero recordó que aún se encuentra en marcha, ya que las actuaciones en la comarca tienen una fecha prevista de finalización prevista para noviembre de 2018, aunque hasta el momento se han realizado intervenciones por un valor cercano al millón de euros entre restauración de infraestructuras, caminos, repoblación y “una serie de actuaciones entre las que se encuentran cuatro puntos de agua nuevos para el abastecimiento de helicópteros”. Además, apuntó que una vez finalizado el plazo establecido, las actuaciones no terminarán, sino que se seguirá trabajando en la restauración de la zona, en la mejora de sus infraestructuras y en atender adecuadamente “un espacio tan importante”. Suárez-Quiñones también se refirió a las quejas de los vecinos sobre las obras en las captaciones de agua, “un aspecto esencial porque supone la calidad del agua de consumo”, y remarcó que se realizaron unas obras de urgencia para su adecuación de uso, aunque se ha realizado un estudio para ver qué se necesitaría para que las captaciones tuvieran una configuración más resistente, cuyo informe se conocerá en septiembre y afectará a las siete localidades de la zona, Castrocontrigo y otros municipios de Encinedo. Por todo ello, el consejero de Fomento y Medio Ambiente lanzó un mensaje de tranquilidad porque “aún no se ha terminado, la Junta no ha marchado de Encinedo y La Cabrera de hacer lo que tiene que hacer” y aseguró que a finales del mes de septiembre visitará la zona para exponer la segunda parte de las actuaciones llevadas a cabo.