Los Gibones rugen como leones

Los Gibones rinden homenaje al Athletic Club de Bilbao / EBD

En medio del subidón que supuso la victoria del Athletic Club ante el Barcelona en la Supercopa de España disputada el pasado mes de enero, el guitarrista del grupo ponferradino Gibones, Bigas, le lanzó un reto al dueño del sello Family Spree Recordings, Tony Devil Dog, bilbaíno y seguidor fiel de los ‘leones’: “Tenemos que sacar un disco dedicado al Athletic”.

Como lanzarle un envite a uno de Bilbao sólo puede tener como resultado un órdago, la respuesta de Tony fue la que nos podemos imaginar: “Si me hacéis una canción, hablo con más gente y sacamos un disco”. Y así nació Awambabuluba Athletic Club, un EP con cuatro temas de otros tantos grupos con corazón rojiblanco: Bonzos, The Daltonics, Runaway Lovers y Gibones.

“Como nunca ganamos nada, aunque seamos un club histórico, hay que aprovechar cuando lo hacemos para celebrarlo”, afirma Bigas, que junto a su hermano Bile, César y Pei forma los Gibones, un grupo de Ponferrada poseído por el espíritu de los Ramones y el punk más genuino de los 70.

El león ruge esta noche es el tema que el Bierzo aporta al disco y en el que encontramos hasta una declaración de amor en clave zurigorri: “Cariño mío, no sabes cómo te quiero, como a ti sólo he querido al gran Julen Guerrero. Como Clemente y Sarabia tú y yo nunca acabaremos. En San Mamés un día te juré amor eterno”.

La idea, confiesa Bigas, “ha caído simpática en Bilbao” y ha provocado expectación a orillas del Nervión mientras se ultiman los detalles para su publicación en vinilo y CD a lo largo del mes de marzo. “Hemos hecho un tema de punk británico del 78”, relata el guitarrista de Los Gibones. “Cuando Tony me dio el ok me puse manos a la obra, luego mi hermano le dio el visto bueno y en el local de ensayo entre todos lo terminamos de pulir”. La canción se grabó en Toral de Merayo y ya se puede escuchar en YouTube y BandCamp junto a los otros tres temas que componen el disco.

Retos de futuro

Cumplido su deseo de rendir homenaje al Athletic, los Gibones no descartan asumir el reto de componer un himno para el centenario de la Ponferradina, aunque tras leer las bases Bigas confiesa entre risas que “piden dos minutos de duración mínima, y eso se nos hace un poco largo”. Punk rock en estado puro.

Lo que da menos lugar para las bromas es el estado por el que pasa la música y los músicos debido a la pandemia. No en vano, el coronavirus desbarató los planes de los Gibones para grabar un nuevo disco en 2021: “Normalmente nos lo financiamos haciendo conciertos en Navidad, pero este año no ha podido ser”. Además, entre confinamientos y toques de queda, reunirse en el local de ensayo se hace casi imposible, pero advierten: “Las canciones están casi terminadas y tenemos ganas”. Como diría Joey Ramone, hey-ho, let’s go.