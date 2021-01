Los hosteleros advierten a Mañueco de que “no va a dar abasto a recoger solicitudes”

Terraza abierta en un bar de Ponferrada tras el cierre del interior de la hostelería / QUINITO

La Asociación de Hostelería del Bierzo ha salido al paso de las declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en las que se mostraba sorprendido por el bajo número de solicitudes de ayudas al sector que se habían solicitado, advirtiéndole de que “no va a dar abasto a recoger solicitudes cuando saque las indemnizaciones por cerrarnos que llevamos reclamando desde el principio”.

Los hosteleros mostraron su malestar por las palabras de Mañueco, al que acusan de no publicitar lo suficiente esas ayudas, aunque “nos enteramos perfectamente por nuestros propios medios”. Además, le recuerdan que, en lo referente a las ayudas para la compra de material anticovid, éstas sólo contemplan los medios de protección colectiva y “todos los negocios tenemos un gasto importante en elementos de protección individual para nuestros empleados y clientes, pero sólo unos pocos han invertido en elementos de protección colectiva porque no tenemos dinero ni para el 20 por ciento, con lo cual, no concurrimos a la ayuda”.

Del mismo modo, señalan que la Ley de Subvenciones sólo permite el acceso a las mismas a los negocios al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social, algo que “la mayoría” cumplían el 14 de marzo de 2019 pero que a día de hoy “no pueden estarlo, no por su culpa, sino porque a la hostelería no se le permite trabajar”. Por ello, solicitan que esa condición quede en suspenso en la situación actual para que todos los negocios puedan optar a la ayuda “aunque sea para aplicarla a reducir la deuda con la Administración”.

Por último, hacen referencia a los ERTEs de impedimento, que si bien bonifican al cien por cien las cotizaciones de los trabajadores en expediente de regulación temporal de empleo, no son accesibles a los negocios de hostelería, ya que “se nos consiente trabajar con el 30 por ciento de ocupación, o sólo en terrazas y con cierre nocturno”. Por ello, se les aplican los ERTEs de limitación, que obligan a pagar una parte de las cotizaciones de los trabajadores acogidos al expediente. En definitiva, “no podemos trabajar, pero sí tenemos que pagar”.