Los hosteleros bercianos piden ayudas directas y denuncian que no hay plan de rescate para el sector

Los profesionales de la hostelería del Bierzo se manifestaron contra el cierre de sus negocios. / QUINITO

Hosteleros del Bierzo afirman que lo que está pasando en Castilla y León “no es normal”. “¿Qué parte de ayudas directas YA, no han entendido en la administración? ¿Qué es necesario en esta comunidad para que se tomen medidas? ¿O acaso creen nuestros mandatarios que los ánimos no están suficientemente caldeados? Vivimos en unos momentos especialmente difíciles y aún así todo el sector se está comportando de manera ejemplar. Estamos reivindicando nuestras necesidades de forma impecable, pero no se nos está escuchando y no solo eso, se nos ningunea”, sostienen.

Asimismo se preguntan “¿En qué momento se han cambiado las tornas y resulta que somos nosotros los que tenemos que redactarles a ellos un plan de rescate pormenorizado? ¿No es suficiente con ver y recordarles cada vez que hablamos, cómo les están adelantando en todas las demás comunidades? En definitiva, ¿no se les cae la cara de vergüenza al salir diciendo, en un alarde de responsabilidad tardía, que no tienen pensado abrir los negocios porque hay muchos casos y no han trazado todavía un plan de rescate? Con razón somos la España vaciada. Esta impasividad acaba con los ánimos de cualquiera”.

“Y a la hora de abrir, ¿cree el señor Igea que las migajas son suficientes? ¿se sentará este señor con el Presidente Mañueco a comer en una terraza el 28 de Diciembre, día de los Santos Inocentes? NI DE BROMA, porque en esas fechas resulta que en Valladolid hace fresquito…”,apostillan.

Así en su opinión, “si los negocios se han de cerrar por responsabilidad, cuando se abran, ha de ser para poder trabajar sin más restricciones durante el horario de funcionamiento que las que teníamos antes del toque de queda. Ya que ha quedado sobradamente demostrado que en esas condiciones, el problema no está en nuestros negocios”

Recuerdan el ejemplo de otras comunidades y de otras provincias comon Málaga, “con test de detección temprana en los negocios para crear espacios seguros”. “Y por supuesto, que por fin los PCR sean de uso público. Estamos convencidos de que la totalidad de las personas que son asintomáticas, guardarían cuarentena si pudieran saber por si mismos cual es su estado. Siguiendo esta línea, en Asturias ya están haciendo cribados a determinados sectores de la población. Buscando así en la raíz del problema para no dar palos de ciego”, concluyen