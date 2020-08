Los hosteleros critican la decisión de la Junta de imponer un cierre a las 2 para el ocio nocturno

Locales de la Gran Manzana en Ponferrada / QUINITO

La Asociación empresarial de hostelería y turismo de León ha hecho público un comunicado este sábado para expresar su “indignación” ante la publicación del Bocyl que limita el horario del ocio nocturno estableciendo un cierre obligatorio a las 2 de la madrugada.

Los empresarios se muestran conscientes de “la situación de crisis sanitaria y lo alarmante que supone ver cada día como los rebrotes aumentan” y recuerdan que “por ello desde el sector hostelero se están tomando medidas para evitar que esos rebrotes sean mínimos y mucho más controlados”.

Pero sobre la medida tomada por la Junta, consideran que “es desproporcionada demonizando el sector del ocio nocturno en el cual solo hay un dato registrado de contagio en toda la comunidad”.

Además, critican que “se dicta esta norma para todas las provincias de la misma forma sin tener en cuenta los datos de contagio por zonas básicas de salud, criterio utilizado para la desescalada y que debería de aplicarse ahora de la misma manera”. Afirman también que los rebrotes tienen “orígenes diversos pero poco relacionados con la hostelería”.

Desde su punto de vista, la limitación horaria tendrá consecuencias negativas tales como que “aumentarán los botellones y concentraciones de personas en calles y domicilios particulares sin ningún tipo de control” y que en el caso de los que acudan “a las 2.00h de la mañana los clientes se concentrarán en la calle sin ningún tipo de orden ni control”.

Señalan que sufrirán pérdidas económicas relativas a las contrataciones hechas y que los negocios de ocio nocturno no serán rentables “puesto que su franja horaria no le permitirá la supervivencia económica”, pero que no serán los únicos afectados pues “el turismo se verá afectado ante la falta de ocio nocturno en su destino”.

Los hosteleros lamentan que a dicho revés para sus intereses no exista “ningún tipo de ayuda vinculada a esta medida con lo que surge la incertidumbre de cómo hacer frente a los pagos actuales y moratorias pasadas”.