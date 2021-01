Los hosteleros se debaten entre las dudas, el miedo y la resignación

Un hombre lee el periódico en una terraza de Ponferrada / QUINITO

Los hosteleros del Bierzo se debaten este sábado entre las dudas, el miedo y la resignación tras el anuncio de la Junta de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas, una medida que entrará en vigor este 16 de enero y que afectará aún más a la precaria situación del sector.

Después de la medida puesta en marcha tras las navidades, que impide el consumo en el interior de los locales, ya fueron muchos los bares que optaron por echar el cierre o reducir sus horas de apertura a la mañana: el consumo en terraza en lo más crudo del invierno es inviable y el ‘café para llevar’ no da para cubrir los gastos de levantar la persiana cada día.

Ahora, como reconoce el portavoz de la Asociación de Hostelería del Bierzo, David Belzuz, los propietarios dudan entre la rebelión y la desesperación: “Es probable que no sea legal adelantar el toque de queda y hay gente proponiendo muchas cosas, pero si luego te multan o se monta jaleo no sé hasta qué punto merece la pena”. En cualquier caso, asegura que “hay muchos que están a punto de reventar y los entiendo perfectamente” y recuerda que “lo importante es no venirse abajo, aunque es más fácil decirlo que hacerlo”.

Mal ejemplo de la Junta

La actuación de la Junta de Castilla y León enfrentándose directamente al Ministerio de Sanidad es una gota más en un vaso, el de los hosteleros, colmado hace tiempo: “Ellos deberían acatar lo que dice el Estado, están dando un mal ejemplo”, denuncia Belzuz, “si la propia Junta se rebela ante el Gobierno, ¿qué espera, que no se rebelen otros ante ella?”.

En ese sentido, los hosteleros temen que se de pie “a que pase algo en cualquier momento, porque la gente pierde la paciencia. Ya pensamos hasta que lo hacen a propósito, porque saben jugar a todos los juegos mejor que nosotros, para que ocurra cualquier cosa y la hostelería quede definitivamente desacreditada”.

Desinformados

La falta de información que denuncian los hosteleros llega hasta el punto de que, cuando entre en vigor el adelanto de las restricciones de movilidad, no saben qué va a pasar con la comida para llevar. “Hemos preguntado a la Policía y hasta ellos están intentando enterarse”, resume David Belzuz. “Como a comunicación es unilateral y no consultan a nadie, no piensan en esos detalles, igual ni está estipulado. Suponemos que al no decir nada nuevo seguirá como hasta ahora, pero es otra de las dudas sin respuesta”, finaliza, resignado.