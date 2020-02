Los interinos bercianos se rebelan: “Llevo años esperando unas oposiciones que ahora no puedo afrontar”, afirma Begoña Bao

Begoña Bao, trabajadora interina de la Diputación de León, en la avenida de la Puebla. / QUINITO

Más de 800.000 interinos españoles están pendientes de que el Tribunal Europeo determine si son fijos o no en base a una directiva europea, la 1999/70, que lleva 20 años sin incorporarse a la jurisdicción española. Y es por ello que el próximo sábado 15 de febrero se manifestarán en Madrid, para exigir un plaza pública. Porque a pesar de que el EBEP (Estatuto Básico de los Empleados Públicos) contempla que las convocatorias de empleo deben ejecutarse en el plazo improrrogable de 3 años, las administraciones públicas no cumplen lo que, por otro lado, sí exigen a la empresa privada, prolongando una situación que se ha venido a llamar ‘abuso por temporalidad’ y que afecta a ‘trabajadores en fraude de ley’.

En el año 2017, el exministro Cristóbal Montoro firmaba con los sindicatos la “consolidación y estabilización” del personal interino de las administraciones públicas españolas, lo que, no obstante, no significa que se vaya a tener en cuenta a los empleados que ya trabajan como interinos, algunos desde hace décadas, sino que todas las plazas saldrán a oposición libre. Esto tendrá como resultado que, en la práctica, miles de personas, en su mayoría con una edad superior a los 50 años, muchas de las cuáles ya pasaron un proceso selectivo para ser contratadas como interinas, se puedan quedar en la calle.

Es el caso de la berciana Begoña Bao. De 30 años cotizados, 23 han sido como interina. Los últimos, en la Diputación de León -antes, en la Xunta de Galicia- recaudando impuestos, sin un puesto reconocido. En 2008 le dijeron que convocarían oposiciones. “Iba cada fin de semana a una academia de Lugo, porque era la mejor. Hacía 120 kilómetros para prepararme bien, pero al final no se convocaron las plazas”, indica. Ahora, con 55 años de edad, no se ve con fuerzas para afrontar unas oposiciones. “Ya no estoy capacitada mentalmente. Trabajo y cuido a mi madre que está cerca de los 90 años. Yo no puedo competir con una persona de 25 años”, destaca. “Si me echan ahora, ¿quién me va a contratar? Me destrozarían los últimos años de cotización”, apostilla.

Así, el próximo sábado 15 de febrero, Begoña, junto a decenas de interinos del Bierzo (Diputación, Junta, ayuntamientos, Sanidad…), se desplazará a Madrid para participar en la manifestación convocada “contra la precariedad y la temporalidad” en el sector público. La convocatoria se está realizando desde las redes sociales, de manera horizontal, pues ninguno de los sindicatos mayoritarios la secunda, una “traición” en opinión de los interinos, que consideran que han sido “vendidos”.