Los jugadores que dieron el salto más alto en la Liga

Entre los goleadores y los futbolistas que más han destacado, varios son los que se han afirmado en lo más alto, como por ejemplo Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y otros son los que han dado un paso al frente, como en el caso de Mohammed Salah del Liverpool, que lucha ahora con el argentino del Barça para la bota de oro.

Sin embargo, si miramos la Liga Santander, un campeonato en el que el Barça se ha impuesto desde prácticamente el primer trimestre, vemos a una serie de jugadores que esta temporada han dado el salto definitivo hacia la madurez y la constancia de rendimiento a alto nivel.

Entre ellos, según una infografía especial publicada por Sports Bwin, destaca sin duda Gonçalo Guedes del Valencia. El extremo portugués, cedido por un Paris Saint Germain en el que no había prácticamente sitio para él después de la llegada de Neymar Jr, ha encontrado en el Valencia el mejor ambiente para poder explotar como una supernova. Desde el principio de la temporada el ex Benfica se ha beneficiado con creces de las enseñanzas de Marcelino, que lo ha puesto como extremo izquierdo, digamos a lo Cristiano Ronaldo, haciendo que el luso pudiera expresarse de la mejor manera. Y no es un caso que ahora su precio ronde los 40 millones.

Delante suyo, otro futbolista que se ha lucido notablemente esta temporada es el delantero Rodrigo Moreno, que irá con España al mundial y podría incluso ser el nueve titular del equipo de Lopetegui. Su habilidad en el desmarque y en asociarse en la punta, además de sus goles, hablan por él.

Si vamos un poco más atrás en el terreno de juego, notamos como Kepa Arrizabalaga se haya hecho un hueco no solamente en el Athletic, renovando un contrato importante y afianzándose como titular, sino que también ahora podría ser uno de los tres porteros que irán con España al mundial. Junto con Sergio Rico, se trata del mejor portero español que juega en la Liga, y será el segundo o el tercero de David De Gea en la cita mundialista. Y si nos quedamos en el país vasco, vemos como el lateral derecho de la Real Sociedad, Álvaro Odriozola, ha ido mejorando mucho sus actuaciones hasta convertirse en un fijo del once donostiarra y, sobre todo, apuntando maneras para poder ser el relevo de Dani Carvajal en el futuro de la selección española.

Por último, cabe destacar el crecimiento de Aarón Martín del Espanyol, un lateral izquierdo con mucha proyección, y sobre todo de Gerard Moreno, que ha marcado casi la mitad de los goles del equipo blanquiazul, llegando a ser el jugador más representativo entre los de Quique Sánchez Flores.