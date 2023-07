Los más 'peques' protagonistas en la recogida de colillas en Ponferrada

Clowncolillas concentra a familias para recoger las colillas de Ponferrada / EBD

El colectivo ecologista Proyecto Orbanajo ha llevado a cabo este sábado una labor de limpieza y concienciación ciudadana organizando una recogida de colillas en Ponferrada. Así, las familias con niños pequeños han sido los que más se han interesado por la causa y participarán a lo largo de la jornada en esta labor. "Al final los más concienciados son los niños, es algo precioso que sean ellos los que pueden trasmitirle a sus padres la importancia de estos pequeños gestos" contaba el portavoz de la organización.

Una madre explicaba con orgullo que fueron sus propios hijos los que la han motivado a ella a acudir a la cita "están encantados, les encanta venir y saber que están haciendo algo así de bueno por la ciudad, es bonito que quieran pasar así un día de sus vacaciones.

Por su parte Clowncolilas apelaba a la responsabilidad individual "no es más limpio quien más limpia si no quien menos ensucia" y quiere recordar que la multa por tirar colillas a la calle asciende a los 60 euros "y si se tira en la carretera es una sanción de 4 puntos, pero si provoca un incendio son años de cárcel. Lo que se pretende es que cada uno lleve su propia cámara, no puedes ir al monte y decir que esto se queda aquí".

También reprochan la masa de basura que dejan las festividades "las fiestas que hacemos es a partir del residuo" y criticaba que "se nos ve cada vez menos porque estamos insistiendo mucho a la administración". De hecho, esta recogida de colillas coincide con las concentraciones en Lazurtegui de las diferentes campañas políticas "vamos a ir hasta allí a sacarles los colores, a marcar las colillas que han tirado, los que gobiernan deberían ser los primeros concienciados".

A pesar del rechazo de las instituciones confían en que "algo estamos haciendo bien, la gente se acuerda de nosotros".

Cabe recordar que los integrantes de Proyecto Orbanajo se han dedicado desde hace cuatro años a recoger colillas por las calles de la capital berciana y a charlar con los ciudadanos para concienciarles sobre el problema que suponen para el medio ambiente.