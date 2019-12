Los médicos de Castilla y León reclaman que la Sanidad pública deje de usarse como “arma arrojadiza”

El presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, durante la asamblea anual que el colectivo celebra en Ponferrada. / C. Sánchez

El presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, reclamó este jueves en Ponferrada que la financiación del sistema público de salud deje de usarse como “arma arrojadiza” entre las fuerzas políticas. Díaz Villarig pidió que el Pacto por la Sanidad acordado por la Junta, PP, Cs, Vox y Por Ávila se consensúe para contar con la participación de todos los actores. “Hay que reformar el sistema y hay que contar con todo el mundo para hacerlo”, aseguró.

En ese sentido, el representante de los profesionales médicos advirtió de la “situación inviable” a la que se enfrentará la Sanidad de Castilla y León si no soluciona las “grandes diferencias entre provincias y entre zonas de una misma provincia”. “El problema de la sanidad es de la Junta, la solución no es sólo de la Consejería”, afirmó Díaz Villarig, que lamentó que el acuerdo alcanzado en las Cortes no contara con los partidos políticos de la oposición ni con las organizaciones que representan a los profesionales.

En la misma línea, los médicos de la Comunidad reclamaron un Pacto por la Sanidad en toda España, que permita alcanzar un “acuerdo global” y evitar situaciones de discriminación entre territorios, ya que, recordó, el sistema de salud pública es un mecanismo de “vasos comunicantes”. “El modelo actual de sistema sanitario está en peligro, no hay suficientes médicos”, alertó.

En cuanto a la “solución de financiación” acordada en ese pacto, Díaz Villarig la recibió “encantado”. El acuerdo establece que los Presupuestos Generales de la Comunidad destinarán un siete por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a la sanidad pública y un 20 por ciento de esa partida tendrá a la atención primaria como destino. “Bienvenida sea, hace falta dinero”, resumió.

Se trata de la primera vez que el colectivo celebra su asamblea anual en Ponferrada. El acto contó con la asistencia de los presidentes del Colegio Oficial de Médicos de cada una de las provincias de la Comunidad, así como de los máximos representantes de las vocalías que forman parte de la junta de gobierno del colectivo.