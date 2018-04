Los PGE, la marcha de la economía y el Corredor Atlántico centran las preguntas a Herrera en las Cortes

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, interviniendo en un Pleno de las Cortes de Castilla y León. / M. Chacón

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que inician su tramitación parlamentaria, la evolución de la economía de Castilla y León y el Corredor Atlántico centrarán las preguntas al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la sesión de control del próximo pleno de las Cortes, que se celebrará el martes y miércoles, 10 y 11 de abril.

El Grupo Socialista, según explicó su portavoz, Luis Tudanca, pedirá a Herrera que explique las razones por las que el Gobierno de Mariano Rajoy castiga a Castilla y León con unas inversiones “peores” en cada ejercicio. Aseguró que el presidente del Ejecutivo no tiene en la Comunidad ningún proyecto del que pueda presumir en su segundo mandato, ni en carreteras, ni en ferrocarril, ni el alta velocidad.

Tudanca explicó que se han reducido a la mitad en relación al peor año del gobierno socialista, algo que aseguró desconocer si se debe a que Herrera no “pinta nada” en Madrid o la “lejanía” de los dos presidentes. De hecho, añadió que a Castilla y León no le ayuda nada tener un gobierno del PP, el mismo partido que sostiene al gabinete de Mariano Rajoy. Además, criticó a Ciudadanos por ser “cómplice” de unas cuentas que apuntó no recogen fondos para frenar la despoblación.

Asimismo, Podemos preguntará a Herrera por la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad. Luis Fuentes, Ciudadanos, pedirá un balance al presidente de la gestión de su gobierno en los últimos años. También, el viceportavoz del Grupo Mixto, Luis Mariano Santos (UPL), preguntará al presidente si está satisfecho con el trabajo hecho para que León, Zamora y Salamanca formen parte del eje logístico ferroviario del Corredor Atlántico.

Los socialistas también llevarán a la sesión de control la cooperación local, el incumplimiento del objetivo de déficit de 2017, el acelerador lineal pendiente en Ávila, el proyecto del nuevo Hospital de Aranda de Duero (Burgos), el problema de “masificación” del CEO Camino de Santiago de La Virgen del Camino (León) y los “sucesivos varapalos judiciales” sobre la gestión de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

El Grupo Podemos planteará al Ejecutivo la posibilidad revertir a la sanidad pública el transporte y si ha habido un cambio criterio con las políticas de igualdad, tras las manifestaciones del 8 de marzo pasado, y los vertidos del AVE en Zamora. Ciudadanos opta en sus preguntas por la dotación de medios de la Inspección de Consumo y el rechazo de las diputaciones a las ayudas a las mancomunidades. Además, Jose Sarrión (IU-Equo) pedirá al Gobierno que analice la situación del sector de la fisioterapia y las protestas por las subvenciones que se conceden a entidades, que en su opinión suponen una privatización encubierta.

Además de las interpelaciones, de Podemos en materia de educación no universitaria y de los socialistas, sobre infraestructuras, se debatirá dos mociones, una a instancia del PSOE sobre los Fondos Estructurales Europeos y otra del Grupo Mixto (IU-Equo) sobre Formación Profesional.

Otras iniciativas

Por su parte, los ‘populares’ presentan dos proposiciones no de ley, una sobre educación, para instar a la Junta a solicitar a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados que retomen los trabajos de la Subcomisión creada en esa Cámara con el objetivo de elaborar un Pacto de Estado Social y Político por la Educación.

Con ella, según el portavoz ‘popular’ Raúl de la Hoz, conseguirán que los socialistas expresen si están de acuerdo con la existencia de una prueba única en todo el país, como pidieron los estudiantes en sus manifestaciones o no, de acuerdo a la posición de la portavoz socialista en la materia, Mari Luz Martínez Seijo. Con ella, espera, que “digan la verdad”, frente a su ejercicio de “oportunismo e hipocresía”.

También plantean una iniciativa para pedir a la Junta que elabore un nuevo Plan de Inspección Turística, para reforzar los controles sobre el instrusismo en las guías turísticas o las viviendas que no cuentan con licencia, así como para que se salvaguarden los derechos de los consumidores y se vigile la publicidad.

Los socialistas, según apuntó Tudanca, plantearán una proposición para instar a la Junta a requerir al Gobierno para que adopte las medidas que se solicitan relativas a la figura del consumidor vulnerable, es decir, para mejorar la implantación del bono social eléctrico, puesto que aseguró muchos de sus beneficiarios desconocen su existencia o la necesidad de renovarlo. Recordó que pueden beneficiarse los 100.000 castellanos y leoneses que reciben rentas de inserción, los pensionistas con pocos recursos y las personas con exclusión.

También su grupo lleva al pleno otra iniciativa en defensa del sector de la pizarra, con presencia en La Cabrera y el Bierzo (León), Alista (Zamora) y en Segovia. Destacó que da empleo a 2.500 personas y sostiene 1.000 puestos de trabajo indirectos. Por ello, recalco que es “capital” y “estratégico”, por lo que reclamará un plan de modernización, tanto en las infraestructuras, como en la gestión de residuos, en la recuperación ambiental de las explotaciones, y un plan de empleo, similar al del carbón.

Además se debatirán otras cuatro iniciativas que cosecharon un empate durante su debate en comisión, antes de abordarse la enmienda a la totalidad del Grupo Podemos sobre la reforma de la Ley Electoral, que propone Ciudadanos. Natalia del Barrio esperó el apoyo del PP puesto que recalcó persigue lo mismo que plantea este partido en Cataluña, cuando cuestiona la mayoría de los independentistas, al considerar que no les corresponde. A su juicio esto mismo ocurre en la Comunidad, puesto que el PP tiene una mayoría simple de 42 procuradores con el 35 por ciento de los votos.

Finalmente, se abordará por el procedimiento de lectura única la modificación del Estatuto del Consumidor en relación a la prohibición de las gasolineras desatendidas y se efectuará a la votación electrónica para ratificar el nombramiento de German Barrios como presidente del Consejo Económico y Social (CES).