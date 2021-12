EL TESTIMONIO DE CARLOS AROS SÁNCHEZ (JULIO DE 2016)

El particular resultó ser un exempleado de ‘Bilbomática SA’, Carlos Aros Sánchez, que no debió terminar su relación con la empresa muy cordialmente ya que su testimonio fue, por un lado milagroso para la investigación y, por otro, demoledor para ‘Bilbomática SA’. Aquello que en la denuncia interpuesta por Raúl Abad Navarrete no pasaba de dos líneas apuntando a expedientes irregulares, con el testimonio de Carlos Aros Sánchez resultó ser una trama con tentáculos en muchos ayuntamientos de toda España, donde introducían productos y servicios relacionados con la movilidad y la “pacificación del tráfico” de forma irregular, naturalmente.

Después del paréntesis veraniego, el 15 de septiembre entra en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona el oficio elaborado por el Grupo II de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía, de fecha 26.08.2016, poniendo en conocimiento de la autoridad judicial el contenido de la declaración de Carlos Aros Sánchez. Posteriormente, el propio Carlos Ares ratifica sus declaraciones a la Policía en sede judicial, en este caso aportando importante documentación, cuyo contenido y siguiendo el relato de la Fiscalía, se resume a continuación.

1.º En relación con el Ayuntamiento de Montgat y la adjudicación en 2012 a ‘Bilbomática SA’ de un «contrato de servicios para la instalación, mantenimiento y gestión de un radar así como de otros dispositivos de control de tráfico»:

a) Los responsables de ‘Bilbomática SA’ en Barcelona, los hermanos José Alberto y Jesús Carlos Bueno Regodón, con carácter previo a la pública licitación del contrato ya habían contactado con el concejal Tomás Cabrejas Romeva y el alcalde Tomás García Arrocha para «concertar los términos de la adjudicación».

b) Bilbomática SA intervino en la redacción de los pliegos técnico-administrativos del concurso en el que finalmente resultó adjudicataria.

c) “El establecimiento de un irregular método de configuración del precio del contrato, pues no se establecía un precio fijo por la prestación del servicio sino que en realidad el mismo se cifraba en un 30 % del total recaudado por el Consistorio en concepto de sanciones impuestas a través de un radar y dos semáforos con secuencia fotográfica, debiendo además el Consistorio pagar una penalización de 9 € por cada una de las denuncias que el Ayuntamiento no tramitara oportunamente”. “La instalación de los dispositivos no obedecía más que a una finalidad puramente recaudatoria”.

d) Entre los días 27.01.2012 y el 20.02.2012 Bilbomática SA realizó estudios para determinar los lugares en que deberían instalarse los dispositivos del control del tráfico, seis meses antes de la adjudicación del contrato, cuya formalización tuvo lugar el 3 de agosto.

e) Los radares fueron puestos en funcionamiento a finales de 2012 mientras que el Decreto de Alcaldía autorizando su instalación no tuvo lugar hasta el 7 de junio de 2013.

2.º – La estrategia seguida por Bilbomática SA para garantizarse las adjudicaciones.

a) “El ilícito proceder de Bilbomática SA no solo habría tenido lugar en relación al Ayuntamiento de Montgat sino que se extendería a otros muchos municipios”.

b) Uno de los mecanismos empleados por Bilbomática SA para garantizarse las adjudicaciones “consistiría en asegurarse que en los pliegos se hiciera constar como condición inexcusable, la necesaria elaboración de un previo estudio sobre la mejor ubicación para la instalación de los radares y otros dispositivos de control de tráfico al objeto de conseguir su mejor pacificación, concediendo, al efecto de desarrollar aquellos estudios, lapsos de tiempo muy reducidos”.

c) Las previas negociaciones de Bilbomática SA con las autoridades políticas le garantizaban la posibilidad de iniciar aquellas evaluaciones con carácter previo a que se publicara el concurso en cuestión, circunstancia que a la vista del escaso tiempo que se concedía posteriormente a los restantes posibles licitadores, acababa significando de facto su adjudicación en favor de Gespol SL[1].

La extensísima declaración de Carlos Aros Sánchez y la documentación aportada, detallan el proceder –con pelos y señales– presuntamente ilícito de la empresa ‘Bilbomática SA’ en los Ayuntamientos de Montgat, Mollet del Vallés, Tiana, Pineda del Mar, Fuenlabrada, El Escorial, O Grove y La Cistérniga, entidades todas en las que intervino directamente como empleado que era de ‘Bilbomática SA’.

COMIENZO DE LA INVESTIGACIÓN (JULIO DE 2016)

Es por tanto en la temprana fecha de julio de 2016 cuando da comienzo la investigación, basada en los indicios más que detallados aportados por Carlos Aros Sánchez, que desbordan los límites iniciales marcados por la denuncia de Raúl Abad Navarrete en el mes de mayo.

Durante el segundo semestre de 2016 se van organizando los procedimientos que los investigadores precisan en los ámbitos policial y judicial, en orden a la investigación de los hechos. Por su parte ‘Bilbomática SA’, principal actor de la trama, incomprensiblemente ajeno a todo esto a pesar del aldabonazo que significó la intervención del Ayuntamiento de Montgat el 7 de julio, mueve sus piezas en el tablero y consolida su expansión con nuevas alianzas en el mismo periodo, como veremos más adelante, con tan mala fortuna para ellos que, esto sí sin saberlo, estaban siendo controlados desde casi el primer momento.

EL GRUPO SACYR Y SU “MISTER X”

Debo apresurarme a situar la ‘X’ detrás de ‘Mister’ porque otra cosa no tendría sentido. Pretender establecer quién fue el interlocutor del Grupo Sacyr con la empresa ‘Bilbomática SA’ en la negociación que desemboca en el acuerdo de compra-venta del negocio de la “pacificación del tráfico” con los ayuntamientos, sin contar con el testimonio directo o indirecto de sus protagonistas, es carecer de sentido común conociendo el entramado societario del citado grupo empresarial.

Para introducir al lector en la realidad del Grupo Sacyr en nuestros días (2018), nada mejor que dar un paseo por su web corporativa que nos aporta en un ejercicio de transparencia digno de elogio los siguientes puntos de interés:

“Actividad Corporativa. Sacyr es un grupo diversificado, cuyos objetivos son la innovación y la expansión internacional en todas sus áreas: ingeniería e infraestructuras, concesiones, servicios e industrial. Sacyr desarrolla su actividad en más de veinte países de los cinco continentes trabajando a través de todas nuestras filiales”.

“Comité de Dirección. Órgano encargado de llevar a cabo las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva de la sociedad…”

Manuel Manrique Cecilia. Presidente y Consejero Delegado de Sacyr y Presidente de Sacyr Concesiones.

Gonzalo García San Miguel. Consejero Delegado de Sacyr Industrial.

Rafael Gómez del Río. Consejero Delegado de Sacyr Concesiones.

Fernando Lozano Sáinz. Consejero Delegado de Sacyr Servicios.

Pedro Sigüenza Hernández. Consejero Delegado de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras.

Miguel Heras Dolader. Director General Corporativo.

Carlos Mijangos Gorozarri. Director General Financiero.

Para situar a ‘Valoriza Servicios Medioambientales SA’, compradora de la sociedad ‘Aplicaciones Gespol SL’ –que le vende ‘Bilbomática SA’–, dentro del Grupo Sacyr, veamos en primer lugar la estructura de este grupo.

La sociedad matriz es ‘Sacyr SA’, fundada en 1986 como ‘Sociedad Anónima Caminos y Regadíos’, que: a) en 1991 cambia el nombre por el de ‘Sacyr’, b) en 2002 compra el 24,5% de la inmobiliaria ‘Vallehermoso’, c) en 2003 se fusiona con ‘Vallehermoso’ y cambia su nombre por el de ‘Sacyr Vallehermoso’, d) en 2013 vuelve a cambiar el nombre por ‘Sacyr’, que conserva hasta la actualidad[2].

Estos son los principales accionistas de ‘Sacyr SA’, sociedad que cotiza en bolsa, y que representan el 50,88 % del capital social[3]:

Familia Carceller 22,000 % DISA

José Manuel Loureda Mantiñán 7,824 % Prilou, S.L. y Prilomi, S.L.

Tomás Fuertes Fernández 6,271 % Grupo Corporativo Fuertes, S.L.

José del Pilar Moreno Carretero 5,084 % Beta Asociados, S.L.

Manuel Manrique Cecilia 4,314 % Cymofag, S.L.

GAM 3,910 % GAM Int. Management Limited

Satocan 1,481 % Grupo Satocan, S.L.

TOTAL 50,884 %

El Presidente y Consejero Delegado, factótum por tanto, es Manuel Manrique Cecilia.

En el transcurso de los años Sacyr se ha convertido en una de las seis grandes constructoras (junto a ‘ACS’, ‘Ferrovial’, FCC’, ‘Acciona’ y ‘OHL’), con más de 26.000 empleados, presencia en más de treinta países, dedicada a la construcción y a la gestión de infraestructuras y servicios. Este conglomerado de actividades se agrupa en diferentes sociedades y, entre ellas, ‘Sacyr Servicios’ que:

“…como filial del Grupo Sacyr, engloba los siguientes servicios: Sacyr Agua gestiona el ciclo integral del agua; Valoriza Medioambiente presta una multitud de servicios municipales y medioambientales y de gestión de residuos; Sacyr Facilities dedicada al facility management, servicios energéticos integrales y servicios a la dependencia; Sacyr Conservación de Infraestructuras lleva a cabo el mantenimiento de todo tipo de infraestructuras; Cafestore realiza los servicios de restauración y Valoriza Minería la explotación de yacimientos en España.”[4]

Saltando a la web corporativa de Valoriza Medioambiente:

“Valoriza Medioambiente inició su actividad en 1982 y se integró en el Grupo Sacyr en el año 2005. Dentro de la estructura del Grupo Sacyr Valoriza Medioambiente es la cabecera del Área de Medio Ambiente, como perteneciente a la sociedad Valoriza Gestión, S.A.U.[5] y gestiona las concesiones de limpieza viaria, recogida de residuos de núcleos urbanos, incluyendo el soterramiento de contenedores, jardinería y mantenimiento de zonas verdes, gestión de parquímetros, y servicios de grúa y retirada de vehículos de la vía pública así como tratamiento y gestión de residuos, incluyendo Planta de reciclaje, biometanización, compostaje, incineración y recuperación ambiental de vertederos.”[6]

De hecho, Valoriza Medioambiente en la actualidad y al menos desde 2010 es la sociedad ‘Valoriza Servicios Medioambientales SA’, constituida en ese año, con sede en Madrid C/ Juan Esplandiu 11, siendo la forma del órgano de administración la de Administrador único, en su caso la sociedad ‘Valoriza Gestión’, es decir, ‘Sacyr Servicios SA’, cuyo Consejero Delegado desde el 9 de agosto de 2016[7] es Fernando Lozano Sáinz, y así figura en la web corporativa del grupo.

Resumiendo, y después de aproximarnos al Grupo Sacyr, no hay más conclusión que esta: con independencia de quién protagonizara las negociaciones previas, la venta de ‘Aplicaciones Gespol SL’ a ‘Valoriza Servicios Medioambientales SA’ se hizo bajo la férula directa de Walter Mattheus Elorza por parte de la vendedora ‘Bilbomática SA’ y de Fernando Lozano Sáinz por la compradora, administrada por ‘Sacyr Servicios SA’, de la que este directivo era y sigue siendo Consejero Delegado (en 2018).

Próxima y última entrega:

“Los orígenes de la Operación Enredadera. 4 y última): Se consolida la trama bajo la lupa de la policía. La alianza Ulibarri-Patatero”

Juan M. Martínez Valdueza

21 de diciembre de 2021

[1] Es común encontrar en las diligencias estudiadas –en este caso el informe de la Fiscalía de 29 de junio de 2018– referencias a ‘Bilbomática SA’ llamándola Gespol SL tal que en este punto, erróneamente. ‘Gespol’ es el nombre de la aplicación informática comercializada y la sociedad ‘Aplicaciones Gespol SL’ no se crea hasta el 3 de marzo de 2016, como ya se ha visto en el epígrafe “La maniobra de Aplicaciones Gespol SL” en nuestra anterior entrega.

[2] Esta necesaria simplificación no puede obviar que recuerde y les recomiende profundizar en la apasionante intrahistoria de Sacyr: del reinado de Luis del Rivero y el “golpe de estado” de Demetrio Carceller, Juan Abelló y Manuel Manrique en 2011; de la posterior salida de Abelló y de tantas maniobras, tan legítimas como apasionantes, para conocer algo de ese mundo tan opaco que es el de las altas finanzas –y los grandes contubernios– y que hoy sienta en su Consejo de Administración (Sacyr digo) a personajes como Augusto Delkader Teig, Matías Cortés Domínguez, Raimundo Baroja Rieu o Juan María Aguirre Gonzalo…

[3] Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sacyr. Es probable que las participaciones de unos y de otros al día de hoy hayan cambiado algo aunque no la estructura de poder, en lo que son coincidentes las diversas fuentes consultadas (prensa económica, webs de referencia de los movimientos del Registro Mercantil, etc.).

[4] Fuente: www.sacyrservicios.com.

[5] ‘Valoriza Gestión SAU’ es a su vez ‘Sacyr Servicios SA’ —comparten el mismo CIF: A-83417238—.

[6] Fuente: www.valorizamedioambiente.com.

[7] Fuente: http://www.infocif.es/cargos-administrador/sacyr-servicios-sa.