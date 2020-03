‘Los otros Gondra’ acerca la historia reciente del País Vasco al Bergidum

La obra, mezcla de realidad y ficción, hace una analogía entre lo particular y lo universal poniendo frente a frente a personajes que encarnan las diferentes posturas que se pueden encontrar hoy en la sociedad vasca

Escena de ‘Los otros Gondra’ / Sergio Parra

El teatro Bergidum ofrece el próximo 13 de marzo a las 20.30 horas la obra ‘Los otros Gondra’, del dramaturgo Borja Ortiz de Gondra, que toca un tema poco frecuentado en el teatro español actual como es la historia reciente del País Vasco, lo que implica hablar de ETA, de bandos, de una sociedad marcada por silencios y miedo y de heridas sin cerrar. La obra se incluye en el abono de invierno del teatro.

‘Los otros Gondra’ es la continuación directa de ‘Los Gondra’, premio Max al mejor autor en castellano, aunque puede seguirse sin necesidad de haber visto la primera parte. Borja Ortiz retoma la historia de los Gondra en el momento presente, cuando el autor, que se interpreta a sí mismo en el montaje de Josep María Mestres, acude a recoger un premio a su tierra precisamente por el éxito de ‘Los Gondra’ y se encuentra con algunos personajes que le recriminan que haya sacado a la luz el tormentoso pasado familiar. Aquí el dramaturgo matiza: “Esto no es teatro político ni teatro documental, sino lo que llamamos autoficción, es decir, una mezcla de relatos reales y ficticios. Algunas cosas que pasaron, otras que el autor imagina que sucedieron y otras que le gustaría que hubieran ocurrido”.

Esta mezcla de realidad y ficción le sirve al autor para hacer una analogía entre lo particular y lo universal poniendo frente a frente a personajes que encarnan las diferentes posturas que se pueden encontrar hoy en la sociedad vasca, aún ahogada por el rencor: los que no quieren remover el dolor (la madre), los que no quieren pedir perdón (la prima), los que quieren hablar (el propio autor) y la nueva generación que quiere enterrar el pasado porque le resulta ajeno (la sobrina).