Los ponferradinos bajan la guardia ante el coronavirus

Solo hace falta darse una vuelta por los parques o supermercados de Ponferrada para ver que son muchos los que le han perdido el respeto al coronavirus, saltándose las normas directamente o a través de conductas irresponsables, como muestran estas imágenes tomadas esta semana.

Ver a los dos progenitores paseando con sus hijos, cuando la realidad es que solo lo puede hacer uno, es el menor de los problemas. Porque algunos lo hacen incluso sin mascarilla y saludan y charlan con los conocidos a pocos centímetros de distancia. Otros pasean en ‘manada’, con y sin hijos.

En algunos supermercados la situación es lamentable. Como el uso de mascarilla no es obligatorio buena parte de los clientes no la llevan, y algunos ni siquiera se ponen guantes y contestan de malas formas al personal cuando se lo indica. Es el caso del Gadis del centro, entre las calles doctor Fleming y avenida de Valdés, donde a las seis y media de la tarde de ayer había más clientes sin mascarilla y guantes que al contrario, y donde se vieron imágenes como una mujer sonándose a menos de dos metros de la fruta o un anciano -sin mascarilla ni guantes- protestando porque no quería guardar el espacio marcado en la cola argumentando que le parecía una “tontería”, discutiendo con las cajeras y el resto de los clientes a unos palmos de su cara.

Por el contrario, en el bazar multiprecio cercano, el la calle Camino de Santiago, todos los clientes van con mascarilla y el dependiente no deja entrar a nadie sin los guantes que el supermercado pone a su disposición.

La Policía no puede estar en todos sitios, por lo que la responsabilidad de cada uno cuenta más que nunca. Mientras los negocios se preparan para pasar a la fase 1, algunos se empeñan en ser unos irresponsables y poner en peligro todo lo conseguido.