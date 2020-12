Los sellos de calidad del Bierzo unen fuerzas con un modelo de gestión pionero en España

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Manzana Reineta del Bierzo, Agustín González; el presidente de Indicación Geográfica Botillo del Bierzo, Óscar Ramos; el presidente de la IGP Pimiento Asado del Bierzo, Pedro García; el director técnico de las Marcas de Calidad del Bierzo, Pablo Linares; y el presidente de las Marcas de Garantía Pera Conferencia del Bierzo, Castaña del Bierzo y Cereza del Bierzo, José Ángel Bodelón, durante su comparecencia de esta mañana en Carracedelo. / Ical

Seis de las siete figuras de calidad que reconocen con un marchamo especial a los productos agroalimentarios de la comarca del Bierzo unirán sus esfuerzos bajo el paraguas de una nueva asociación de interés económico que llevará por nombre Alimentos de Calidad del Bierzo, según avanzó el presidente de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Botillo, Óscar Ramos. El objetivo del colectivo es ahorrar costes a través de la gestión conjunta para disponer de mayores recursos para la promoción de estos productos.

En ese sentido, Ramos señaló que la constitución de esta entidad jurídica supone un “primer paso” para afianzar la unión de las figuras de calidad de la comarca, a excepción del vino. “Ya no solo vamos a compartir sede sino otra serie de gastos comunes, aunque cada consejo regulador seguirá teniendo su personalidad propia”, explicó Ramos, que recordó que desde 2013 estos sellos de calidad disponen de una sede conjunta en el municipio de Carracedelo y comparten espacio en las ferias nacionales e internacionales de promoción.

En la misma línea, el director técnico de las figuras de calidad, Pablo Linares, aseguró que la gestión conjunta es un “hito” para unos organismos que deberán reestructurar su funcionamiento interno para optimizar procesos. De esta manera, los sellos de calidad compartirán el personal y llevarán a cabo las compras de suministros de manera centralizada, lo que supondrá un ahorro en los costes que permitirá destinar más recursos a la promoción de cara al exterior.

De la misma manera, esta unión facilitará la prestación de asesoramiento a agricultores y empresas de la comarca. “Es un paso valiente porque no existe ningún modelo igual en España, de unión entre varios sellos de calidad de una misma zona”, destacó Linares, que recalcó que las promociones independientes de cada producto se mantendrán, ya que Alimentos de Calidad del Bierzo “no es una marca nueva, es una forma jurídica”. “Con esta unión no sólo no van a desaparecer sino que se van a potenciar”, afirmó.

Al respecto, Linares recordó que los seis sellos de calidad que unen sus fuerzas -manzana reineta, pera conferencia, castaña, cereza, botillo y pimiento asado- representan a más de 400 productores y más de 30 empresas, con un volumen de facturación de 80 millones de euros. Con la promoción conjunta de los productos “con apellido Bierzo”, los responsables de los productos de calidad confían en dotar al sector de una nueva herramienta para su difusión y para afianzar el papel del sector agroalimentario como uno de los puntales de la economía de la comarca.

“Detrás de la bandera de los productos de calidad, hay muchos otros productos con valor de mercado capaces de generar riqueza en la zona”, explicó Linares, que remarcó la importancia de que las administraciones pongan en marcha medidas concretas que impulsen la actividad.

Por su parte, el presidente de la IGP del pimiento asado, Pedro García, agradeció la “colaboración desinteresada” de instituciones como la Junta, el Ayuntamiento de Carracedelo o el Consejo Comarcal, a través de su Banco de Tierras, en las distintas iniciativas de los sellos de calidad y reclamó a la Diputación provincial que se sume como “cuarta pata de la mesa” a la promoción de un sector que constituye “uno de los motores de la economía del Bierzo”.