Los propietarios de perros tachan de “insuficiente y ridícula” la propuesta del Ayuntamiento para las mascotas

Tras el anuncio del Ayuntamiento de Ponferrada de la creación de una zona de libre circulación para perros en el Paseo del Sil, la Asociación de Propietarios de Perros de la capital berciana ha salido al paso para tildar la propuesta municipal de “insuficiente y ridícula”, al tiempo que anuncian la disolución de la asociación y el fin de la iniciativa turística ‘Bierzo dog-friendly’ ante “la falta de interés de nuestro alcalde y su equipo de Gobierno” hacia la misma.

Los propietarios aseguran que en la reunión mantenida este jueves presentaron una serie de mejoras en forma de espacios caninos “que consideramos imprescindibles para un destino turístico galardonado como el mejor de España para visitar con mascota”. Aunque ésta era una propuesta de mínimos, con dos espacios habilitados en el paseo fluvial y el parque del Oeste (ver imagen inferior), se encontraron con que el Ayuntamiento sólo les ofrecía “una zona en un rincón apartado del margen izquierdo del río”, “insuficiente para los más de 9.000 perros censados en Ponferrada a la vez que ridícula para ofrecer a los turistas que nos visiten con sus mascotas”.

“Solo nos ofrecieron unas zonas apartadas y valladas. Se olvidan de que los propietarios de perros también somos personas, votamos y pagamos nuestros impuestos, como cualquier otro ciudadano y no tenemos porque estar apartados del resto como si tuviésemos una enfermedad contagiosa”, lamentan.

Por todo ello, tras dos años de trabajos, la asociación decidió por unanimidad disolverse y poner fin a la iniciativa ‘Bierzo dog-friendly’, no sin antes agradecer el apoyo mostrado por el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, y por la concejala de Turismo, Concepción De Vega, “la única en el Ayuntamiento que ha apostado por la continuidad de la iniciativa”. “Sabemos que esta decisión supondrá una duro golpe para la imagen turística de Ponferrada y el Bierzo, también para la esperanza de desarrollo que tenían depositada en ella muchos alojamientos, establecimientos de actividades turísticas, culturales y gran parte de la hostelería, pero no podemos continuar confundiendo a los posibles visitantes con una ciudad supuestamente dog-friendly, cuando en realidad no reúne a nivel municipal el más mínimo requisito para serlo”, finalizan.