Los relojes de sol y el Camino de Santiago

En primer lugar debo señalar que más que hablar del Camino de Santiago, habría que hablar de los caminos por los que transitaban los peregrinos en su viaje a Santiago de Compostela. Sólo en el Bierzo y su entorno, se conocen varios. Si nos fijamos en el conjunto de la provincia de León o en el conjunto de España el número ha de ampliarse notablemente. Uno de estos caminos pasaba por el pueblo vallisoletano de Alcazarén, cuya iglesia parroquial está dedicada al Apóstol Santiago, que es el santo patrón del pueblo. Es justamente en esta localidad castellana, donde muy recientemente se ha construido un reloj de sol, pensado expresamente para el Camino de Santiago. Un buen punto para empezar.

El autor del diseño y director de los trabajos técnicos especializados correspondientes es D. Luis Eusebio Vadillo Sacristán, un experto en todo lo concerniente a los relojes de sol. Buscando justamente una vinculación con el célebre camino de peregrinos, se le dio al cuadrante solar (la superficie en la que se señalan fechas y horas) , la forma de concha vieira. Esto supone hacer un cuadrante , singular ya que lo habitual es que relojes de sol como éste, tengan su cuadrante en forma de “doble hacha”. Ello implica que el tiempo, a lo largo de todo el año, en el que se puede leer la hora (hora solar verdadera), es algo menor de lo que sería normal; pero entiendo que la singularidad de esa forma y su relación con el Camino de Santiago, justifican con creces esa aparente contrariedad. Al final de este artículo volveré sobre esta idea, que es en mi opinión, un detalle clave para la singularidad de este reloj-calendario solar. No hemos de olvidar que la función principal de un reloj de sol en la actualidad, no es la de facilitar la hora, si no servir como atractivo al visitante y también tiene una clara finalidad didáctica, como todos los relojes de sol en la actualidad.

Además del horario solar verdadero, en este reloj se indican las llamadas horas itálicas. Apunta Luis E. Vadillo que se utilizó en Italia, como horario oficial hasta finales del siglo XVIII. Este tipo de horario era al parecer muy útil para los peregrinos, ya que señala el tiempo que a lo largo de cualquier época del año, falta para que se oculte el sol. Lógicamente nos referimos al Sol real y no al sol medio, que es con el que están sincronizados los relojes que usamos de modo habitual y cotidiano (hora oficial). Asimismo indica las cuatro fechas principales del año es decir los solsticios y los equinoccios y también la del 25 de julio (festividad de Santiago Apóstol) y la del 8 de septiembre que en Alcazarén es la fiesta de la Virgen de la Vega. En definitiva un reloj (y calendario) solar diseñado muy a propósito para ser instalado en una zona de paso de peregrinos. Los que pasen por el pueblo tendrán un motivo más para visitarlo con agrado.

El camino que pasa por Alcazarén es el llamado “camino de Madrid”, que ya en la provincia de León (Sahagún) entronca con el llamado “camino francés” que discurre por la provincia leonesa rumbo a Santiago de Compostela. En la Red y en la página de la Asociación de Amigos de los Relojes de Sol (AARS) hay publicados abundantes datos sobre este reloj. Es interesante ver esos datos. Adjunto una de las imágenes del mismo que me envió Luis E. Vadillo Sacristán.

En la provincia de León hay varios relojes de sol desde Astorga a Villafranca pasando por Ponferrada, ubicados en la ruta del llamado “camino francés”. No obstante por norma general y por lo que yo conozco, no tienen característica alguna, que haga mención al Camino de Santiago. Digo por norma general porque si hay uno ubicado junto a la Cruz de Ferro, que si se construyó pensando justamente en resaltar su vinculación con el célebre paso de peregrinos. De hecho se llama “Reloj del Peregrino” o más exactamente Reloj Analemático del Peregrino porque en efecto es un reloj de los llamados analemáticos. Se construyó hace ya bastantes años (en 2007 según mis apuntes) y debido al afán de un grupo de veteranos mineros bercianos. Entre las publicaciones de la AARS hay un artículo que cita a este reloj, que por otra parte se localiza en la Red fácilmente en varias referencias, algo que acabo de descubrir hace poco. Parece que la vinculación con Camino de Santiago fue un acierto. Habrá que dar las gracias al Apóstol Santiago.

En el resto de la provincia de León y según lo que yo conozco; aunque hay varias localidades por las que pasa alguno de los caminos que van a Santiago, no figura reloj de sol alguno que haga alusión al célebre paso de peregrinos. Quizá es un error por lo que ahora contaré.

Me da la impresión de que a quienes contemplan los relojes de sol, el tema de las matemáticas, la astronomía o la geodesia les suelen resultar menos atractivos que otros detalles como por ejemplo los “guiños” al Camino de Santiago. Es comprensible que así sea. Posiblemente esta sea la razón por la que los que yo denomino parques solares didácticos que hay en El Bierzo (relojes-calendario solares muy grandes y singulares); hayan sido, en mi opinión, un auténtico y estrepitoso fracaso que parece no tener remedio; pero este es ya otro tema.

Bembibre, 19 de junio de 2022

Rogelio Meléndez Tercero