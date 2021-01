Los salones de peluquería reivindican la vuelta del IVA reducido para sus negocios

El sector de la imagen personal se manifestó en Ponferrada para pedir la vuelta del IVA reducido / QUINITO

Algo más de una treintena de propietarios y trabajadores del sector de la imagen personal (peluquerías, salones de belleza) se manifestaron este miércoles en Ponferrada para reivindicar la vuelta al IVA reducido del 10%, siguiendo una convocatoria nacional que ha llevado las protestas a 77 ciudades de toda España.

Según explicaron, el sector lleva más de ocho años tributando al 21% debido a la subida del tipo impositivo que se llevó a cabo en 2012 con motivo de la crisis económica, una subida que en principio era temporal y que en otros sectores, como la cultura, ya se ha revertido para tributar al 10%: “No pedimos una rebaja del IVA, sino volver al que nos corresponde como sector esencial. Nos lo prometieron y no vamos a esperar más sin hacer nada”.

Desde el sector recuerdan que en 2018 el PSOE presentó una proposición no de ley (PNL) para devolver el IVA reducido a las peluquerías, una propuesta que apoyaron Unidas Podemos, PNV y ERC, pero “curiosamente, ahora que están en el Gobierno no sólo no aplican lo que aprobaron, sino que votaron en contra de la última PNL al respecto”. Además, señalan que varias enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 iban en este sentido, pero los partidos “votaron a favor o en contra dependiendo de quién la presentaba y no por su contenido, que era el mismo”.

Los cálculos de las asociaciones de peluquerías y salones de belleza estiman en un 37% las pymes del sector de la imagen personal que han cerrado en los últimos meses, lo que se traduciría en 18.000 establecimientos y 50.000 puestos de trabajo perdidos.