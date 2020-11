Los sanitarios se rebelan contra el ‘decretazo’ de la Junta

Concentración de trabajadores del Sacyl contra el Decreto 2/2020 de la Junta / EBD

Los trabajadores del Hospital El Bierzo y los centros de salud de la comarca se manifestaron este jueves a las puertas de los centros sanitarios para exigir a la Junta de Castilla y León la retirada del Decreto 2/2020 que regula las prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del sistema de salud de la Comunidad. Convocados por todos los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial (Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y USAE), los sanitarios aseguraron que este decreto “impone a los profesionales una pérdida de derechos abusiva y total nunca antes vista”.

“De los aplausos a los latigazos”, rezaba una de las pancartas que portaban los trabajadores de la sanidad, que en un manifiesto recordaron cómo “nos regalaron dibujos, bailes canciones… Todos nos creímos que esto iba a cambiar, que a los esenciales había que dignificarlos, que se iba a reforzar y blindar la sanidad pública, que nunca más sufriríamos un recorte. No entendemos que sólo unos meses más tarde, la Junta de Castilla y León que nos elogió y nos prometió reconocimiento eterno nos esté asfixiando y maltratando de esta manera”.

Los sanitarios recordaron que este decreto impone una “agresiva” movilidad geográfica forzosa, suprimir permisos, cambiar o doblar jornadas o “vulnerar el derecho a cuidar a nuestros familiares, es decir, amargar la vida de los profesionales y obstaculizar la conciliación familair y laboral, disponiendo de nuestro trabajo al antojo de la Gerencia de Salud”.

Entre sus reivindicaciones manifestaron que “no queremos aplausos, queremos respeto profesional, no más recortes, tranquilidad para trabajar y medios suficientes. Nos sentimos menospreciados por una administración desagradecida que no ha hecho bien sus deberes. Las plantillas están mermadas desde los recortes de 2012 y no han contratado personal suficiente para garantizar una atención adecuada durante esta pandemia. No ha habido suficiente ampliación de UCIs, no se ha reparado en la sustitución para darnos descanso y no se ha formado al personal”.

Por todo ello, pusieron de manifiesto su “más absoluto rechazo” al Decreto 2/2020 y exigieron a la Junta su retirada inmediata por tratarse de un “despropósito”.