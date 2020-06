Los sellos de calidad rechazan el permiso de la Junta para que Cosmos use neumáticos como combustible

Sede de los consejos reguladores en Carracedelo / IGP Botillo del Bierzo

Los siete sellos de calidad del Bierzo reiteraron hoy su rechazo al permiso publicado la semana pasada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) que autoriza a la empresa Cementos Cosmos a utilizar neumáticos usados como combustible en su factoría del municipio de Toral de los Vados. En una nota conjunta, los representantes de las figuras de calidad del vino, la manzana reineta, la pera conferencia, el pimiento asado, el botillo, la castaña y la cereza señalaron que actualmente están estudiando la documentación publicada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para “evaluar las actuaciones posteriores” que podrían ejercer.

Según el director técnico de los sellos de calidad, Pablo Linares, la modificación de la actividad de la empresa entraña “riesgos a nivel medioambiental, de salud y económicos”. En ese sentido, Linares lamentó que la Consejería no haya “estudiado en profundidad” las implicaciones de la quema de neumáticos en el hipotético caso de que las medidas de protección contempladas no funcionen adecuadamente y haya admitido como válidos “estudios muy someros e incluso informes que no valoran el riesgo a asumir”. Estas organizaciones presentaron alegaciones en su momento contra la propuesta ante la Junta.

En la misma línea, los representantes de los sellos de calidad bercianos solicitaron a los responsables de la Junta que sean “absolutamente escrupulosos” con el control de la contaminación ambiental en la zona y con la verificación de la implantación de todas las medidas de seguridad reflejadas en el proyecto presentado por la empresa.