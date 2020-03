El comité de Teleperformance de Ponferrada denuncia que la empresa no cierra a pesar de detectarse un positivo de coronavirus

Teleperformance Ponferrada. / QUINITO

Desde el Comité de Empresa de Teleperformance Ponferrada se ha enviado a los trabajadores un comunicado en el que se les informa de la confirmación del primer caso positivo en coronavirus en este centro de trabajo, la petición de medidas urgentes a la empresa y la negativa de esta a cerrar.

Por el momento, las medidas, según el comité, consisten en que los trabajadores que sean grupo de riesgo como personas con enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeprimidos, diabéticos, embarazadas o hipertensos pueden no acudir al centro de trabajo a partir de mañana y contactar con su centro de salud para solicitar un parte de baja, la empresa aceptará los partes con fechas posteriores debido a la saturación de los servicios sanitarios.

Asimismo, sobre los trabajadores que no estén en estos grupos de riesgo y no quieran acudir al centro tiene varias opciones; en primer lugar pueden solicitar las vacaciones desde el propio lunes haya o no hueco y les serán aprobadas de manera automática y en segundo lugar pueden solicitar una excedencia excepcional de 15 días con aprobación automática desde el primer día que no afectará a la hora de solicitar otras excedencias a lo largo del año.

Para los trabajadores que no quieran o puedan acogerse a estos supuestos y acudan a su puesto de trabajo la empresa nos indica que mantiene las medidas de limpieza y desinfección de los puestos y la totalidad del centro con productos específicos realizando una limpieza exhaustiva esta misma noche. Igualmente se recomienda que cada trabajador traiga su propia botella de agua y comida por cierre de las instalaciones de cibaria.

Desde el Comité de Empresa se señala a los empleados que estas indicaciones nos parecen insuficientes y estamos trabajando en las medidas legales para conseguir el cierre del centro de trabajo y así garantizar la salud de todos los trabajadores con la máxima responsabilidad “para no poner en peligro nuestros puestos de trabajo ya que el cliente amenaza con rescindir el contrato ante la aplicación de un ERTE”.