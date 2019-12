Los sindicatos lamentan que un año después de la marcha por el futuro del Bierzo “no hay proyectos viables” para reflotar la comarca

El secretario comarcal de UGT-Bierzo, Omar Rodríguez (I), junto a su homólogo de CCCOO, Ursicinio Sánchez (D), durante su comparecencia de esta tarde para analizar la situación de la comarca del Bierzo un año después de la manifestación ‘Por el Futuro de la Comarca’. / César Sánchez

Los secretarios comarcales de UGT y CCOO en el Bierzo, Omar Rodríguez y Ursicino Sánchez, respectivamente, lamentaron este lunes que, un año después de la manifestación en la que miles de personas recorrieron las principales calles de Ponferrada para reivindicar un futuro para la comarca del Bierzo, “no hay proyectos viables” para promover la reindustrialización del territorio. Los líderes sindicales criticaron la actuación de las administraciones autonómica y nacional, a las que acusaron de “no hacer absolutamente nada por el futuro de esta ciudad y de esta comarca”.

Al respecto, el responsable de CCOO en la comarca reprochó a los representantes públicos en el Gobierno y en la Junta que “no se tomaran en serio” la movilización que hace 12 meses sacó a la calle a una nutrida representación de trabajadores, empresarios y representantes institucionales y de las asociaciones. En un contexto marcado por el cierre de la minería y de las centrales térmicas, destacó la presencia en la marcha de los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO en Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, del periodista Luis del Olmo o del secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández.

Sin embargo, pese al despliegue reivindicativo, Sánchez lamentó que “no se consiguió nada interesante, el balance por desgracio no es positivo”. Igualmente, lamentó la “pérdida de tiempo” que supone presentarse un año más tarde con las mismas demandas y reconoció que el ajetreado calendario electoral de los últimos meses contribuyó a que hubiera “pocos avances”.

En ese sentido, confió en que la conformación de “un Gobierno que defienda los intereses de los trabajadores” ayudará a revertir una situación “que cada día es más complicada”, señaló Sánchez, que confió en “sentar a los responsables de las administraciones competentes en materia de empleo en una mesa de negociación” para avanzar en los proyectos de futuro para la comarca. “El futuro es negro pero seguiremos en la lucha”, concluyó.

Por su parte, el líder de UGT en la comarca también reclamó la constitución de un “Gobierno estable” que ayude a paliar la despoblación, la pérdida de empleo y la estacionalidad de los puestos de trabajo que se crean. “La situación es mucho peor que hace un año”, lamentó Rodríguez, que reclamó la puesta en marcha de los proyectos vinculados al proceso de transición energética justa.

En ese sentido, afirmó sentir “envidia sana” de otros territorios en los que Endesa ha anunciado “inversiones millonarias”, mientras que a la central que la eléctrica gestiona en la comarca, Compostilla II, sólo se le dedican “migajas”. Al respecto, reclamó a la compañía que “encabece los proyectos” de futuro para las instalaciones situadas en el municipio de Cubillos del Sil.

De cara al futuro, Rodríguez no cerró la puerta a nuevas movilizaciones si, una vez constiutido el Ejecutivo central, no se vé algún tipo de “gesto” hacia la comarca. “La gente quiere resultados, si hacen esfuerzos y no ven nada, es lógico que se echen atrás”, admitió el responsable de UGT Bierzo.