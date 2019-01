Los socialistas de León y Asturias no descartan vincular el trabajo de Ciuden a Hunosa, “porque hay que compartir esfuerzos”

Rueda de prensa de los secretarios generales del PSOE en León y Asturias, en Ponferrada. / QUINITO

Los secretarios generales del PSOE de la provincia de León, Javier Alfonso Cendón, y de Asturias, Adrián Barbón, han mantenido este jueves una reunión de trabajo en Ponferrada con ánimo de buscar similitudes e intereses conjuntos entre ambos territorios limítrofes y hacer así más fuertes sus reivindicaciones. En ese sentido, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de crear una conexión “digna” entre la A-6 y la AP-66. “Es una vía que dejó parada el PP hace mucho tiempo y que debemos recuperar entre todas las administraciones como el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y Asturias”, reclamó Cendón.

No obstante, ambos socialistas entienden que es una cuestión que “acaba de surgir en el debate” y que el borrador de los Presupuestos Generales del Estado lleva tiempo “cerrado” por lo que no aparecerá con consignación presupuestaria. El segundo punto y fundamental que centró el debate y que sí tendrá una partida en las cuentas nacionales será Ciuden, que está pensado que sea “el motor de desarrollo de las zonas mineras y eje vertebrador de su reindustrialización”. Para darle aún más empaque, los socialistas no descartan vincular el trabajo de las instalaciones bercianas con las de la última mina abierta en España, la pública Hunosa que sigue activa con varios centenares de trabajadores en Asturias. “Yo sí los uniría. Debe ser un esfuerzo conjunto y que hay que compartir esfuerzos en una transición urgente y apresurada después de una etapa de 7 años en los que no se ha hecho nada por parte del PP”, subrayó Barbón.

También han reclamado que los ayuntamientos mineros tengan un “papel fundamental” en esta etapa de la transición justa porque “ellos son quienes están más próximos a los ciudadanos y conocen sus necesidades y a veces se tiende a tratarlos como menores de edad que no son”, enfatizó Barbón, quien tuvo además unas palabras para los trabajadores de las empresas auxiliares de la central térmica de Compostilla. “La transición se está disparando y en ella me gustaría que hubiese salida para todos los trabajadores”, zanjó.

Cendón no da nombres de los candidatos socialistas en Cacabelos y Bembibre

Al margen de estos asuntos, el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, también fue preguntado por el nombre de los candidatos socialistas a las próximas elecciones municipales del mes de mayo y aseguró que “en breves fechas se conocerán la mayoría de nombres”, sin entrar a dar ninguno. Tampoco de los municipios de Cacabelos y Bembibre, por los que fue repreguntado. “En Cacabelos se está trabajando para hacer una candidatura y en Bembibre tienen suficiente autonomía para elegir a su propio candidato o candidata. Habrá anuncios pronto”, remachó.