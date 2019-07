Los trabajadores de las auxiliares de Compostilla llevan sus reivindicaciones al Congreso

Trabajadores de las empresas auxiliares de la térmica de Compostilla en imagen de archivo. / QUINITO

Los trabajadores de las empresas subcontratadas de Endesa en la central térmica de Compostilla acudirán este miércoles 17 de julio al Congreso de los Diputados, donde se citarán con el secretario general del PCE, Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida en el grupo de Unidas Podemos (UP). En la reunión, a la que asistirán otros representantes de plantillas industriales, participarán además otros diputados del grupo parlamentario de UP, que trasladarán las peticiones de los trabajadores a la Cámara.

Según la secretaria política del PCE en el Bierzo que ha organizado la reunión, Isabel Maroto, Endesa está “dejando en la calle 180 familias, con el visto bueno del Gobierno de Sánchez y la Junta de Castilla y León” lo que califica de “mazazo a la comarca”. “Lo que el gobierno ha vendido cómo Transición Justa, no es ni Transición, ni Justa, sino cierre sin alternativas”, denuncia la dirigente.

La cita se produce en un contexto de futuro incierto para las plantillas auxiliares (Maessa, Auxitrans, Ferrovial, Nervión, Asfaltos Ponferrada y Eulen) a menos de un año del cierre de la central. Los trabajadores trasladarán sus propuestas al dirigente comunista. Reivindican un Plan Social (bolsas de trabajo con empleo estable y de calidad), trabajar en labores de desmantelamiento, “Contador 0” del paro para Auxitrans tras los EREs y coeficiente reductor de la edad de jubilación para colectivos vulnerables, alrededor del 80%.

El PCE denuncia que los trabajadores “han sido ignorados en todos los órganos”. Las bolsas propuestas, afirman, “no constituyen más que parches, especialmente para colectivos vulnerables, como los mayores de 55, que tendrán muy difícil reincorporarse al deteriorado mercado laboral de la comarca”. Maroto reivindica las “tres erres: recolocaciones, reindustrialización y renacionalización”.

El PCE señala que no se puede “dejar tirado a nadie, hay que dar una salida digna a aquellos empleados que tengan una edad avanzada”. Sin embargo apuntan que las recolocaciones deben ser el primer paso, seguido de la reindustrialización del Bierzo para crear puestos de relevo, “que no se pierda más empleo”, señalan. El PCE ofrece una batería de propuestas, en las que la SEPI debe jugar un “papel fundamental”.

Industria de transformación agroindustrial, reimpulso a la Ciuden, restauración de espacios degradados por la minería, aprovechamiento público de recursos mineros (Energía hidroeléctrica de pozos abandonados), absorción de las empresas mineras por el Estado a través de Hunosa encaminada hacia las renovables y empresa pública de producción industrial de energías renovables (molinos, placas fotovoltaicas, etcétera), serán algunas de ellas.

Por último, apela a la renacionalización de Endesa, pues según el colectivo “un sector estratégico no puede estar en manos privadas, o del Estado italiano. El empleo y el desarrollo de la comarca no pueden depender de los caprichos del mercado o los accionistas”. Isabel Maroto indica que hay que “ser valientes, el Estado debe cumplir con su función: desarrollo económico, crear empleo, fijar población y reindustrializar el Bierzo, partiendo de nuestros recursos endógenos y tradiciones industriales, con empresas no deslocalizables para disfrutar aquí la riqueza que producimos”, concluyen.