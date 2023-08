Los trabajadores de Teleperformance Ponferrada no ve motivos para el ERE anunciado ya que la compañía ha doblado su facturación

Teleperformance Ponferrada / EBD

El comité de empresa de Teleperformance de Ponferrada no ve motivos para el despido colectivo anunciado por la compañía, ya que este año se ha doblado la facturación. La empresa pretende aplicar un Expediente de Regulación de Empleo, ERE, en sus centros de Ponferrada, Coruña y Sevilla, aunque de momento no ha ofrecido detalles sobre el alcance de estos despidos.

“Hemos intentado contactar con ellos, pero no nos han dado más información. Nos remiten a una primera reunión negociadora el día 1 de septiembre y nos han dicho que, mientras tanto, no nos van a dar información sobre el alcance de la medida”, explica la presidenta del comité de empresa, Yerai Vidal.

La compañía justifica este despido colectivo en causas “organizativas y productivas”, lo que no convence a los trabajadores. “Francamente, no es algo esperado porque Teleperformance ahora mismo factura muchísimo más que otros años. El último ejercicio lo cerraron casi duplicando beneficios”, dice Vidal, quien también explica que hay noticias de que Teleperformance se va a fusionar con otra empresa de telemárketing. “Sinceramente, trabajo no falta, tenemos llamadas a diario. No hay ni medio minuto entre llamada y llamada. No vemos justificación de la medida”, reitera.

La representación sindical de cada centro ha sido convocada a esa reunión negociadora el viernes en Madrid, algo que también critica la parte social, ya que ninguno de los centros afectados por este despido se encuentra en la capital de España. Eso sí, podrán participar a través de videoconferencia si no quieren desplazarse hasta allí.