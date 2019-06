Los tribunales anulan las cuentas generales del Ayuntamiento de Cacabelos en 2015 y 2016

Adolfo Canedo / QUINITO

El portavoz del Partido Popular en Cacabelos, Adolfo Canedo, anunció este jueves que una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de León, con fecha de 10 de junio, anula las cuentas generales del Ayuntamiento de Cacabelos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, así como dos modificaciones de crédito de 2017, una de ellas correspondiente a los trabajos realizados en el cementerio.

Canedo señaló que “el destino es caprichoso y esta sentencia desdice lo que ha vendido el tripartito sobre su gestión económica. Comenzaron su gobierno con una ilegalidad y se despiden con un alcalde condenado por prevaricación y una gestión municipal en entredicho. Esta sentencia deja claro que el gobierno del tripartito se va sin haber aprobado las cuentas ni un solo año, porque en 2017 y 2018 ni se atrevieron a hacerlas”.

En este sentido, Adolfo Canedo recordó que existen “múltiples sentencias sin cumplir que deberá abordar el próximo alcalde”, por lo que insistió en su oferta de un gobierno de concentración “que resuelva estas carencias de forma ordenada, porque de no ser así, las consecuencias son imprevisibles”. El portavoz y candidato ‘popular’ reiteró que “nuestra oferta no pone ninguna línea roja y hasta el sábado a las diez estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con el PSOE al que pueden unirse IU y SxC”, pero también advirtió de que “no vamos a participar en ningún acuerdo investido de ilegalidad. Si se reedita el tripartito, haremos una oposición responsable, apoyando lo que sea bueno para Cacabelos dentro de la legalidad. Somos generosos, pero no tontos”.