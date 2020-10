Los Usuarios por la Sanidad PÃºblica claman contra la ley 15/97 en Ponferrada

Manifestación de los Usuarios por la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana en Ponferrada / EBD

Una treintena de componentes de la plataforma de Usuarios por la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana se manifestaron este sábado en Ponferrada para exigir la derogación de la ley 15/97 y reivindicar una Sanidad “cien por cien pública”.

La portavoz del colectivo, Raquel García, explicó que “los partidos crean leyes que les interesan para apoyar a la empresa privada y en contra de nuestros derechos, como la Ley 15/97. No sirve de nada pedir la sanidad pública si los partidos legislan para acabar con ella. No queremos que nos engañen, en vez de optimizar nos venden, cierran plantas y consultas cuando las urgencias están saturadas y no contratan médicos cuando se ponen de baja o están de vacaciones. Esto es un robo total al pueblo y nos van a dejar con una sanidad de beneficencia”.

La iniciativa tiene como objetivo principal solicitar la derogación de la Ley 15/97 y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, el marco normativo que según los convocantes facilita que las empresas privadas se beneficien de lo público. También exigen el refuerzo del personal, contratos estables y una atención de calidad, bajo los lemas ‘Nuestras vidas vales más que vuestras carteras’ y ‘Nunca más negocio con la Sanidad’.