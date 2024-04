Los vecinos de Flores del Sil ante el anuncio del cierre del Santander: “Si el banco cierra nosotros nos vamos”

A las 12:00 horas de este martes vecinos de Flores del Sil han acudido al llamamiento de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Bierzo y de la Asociación Pajariel por el cierre de la sucursal del banco Santander en la Avenida de Portugal. Tras el cierre de La Caixa, el día 19 de abril otro banco desaparece de este barrio ponferradino, en el que viven más de 9.000 personas y al que también acuden muchos vecinos y vecinas de pueblos como Dehesas, Toral de Merayo, Rimor o Villalibre a realizar sus gestiones.

Azucena Alba, portavoz de la Asociación Pajariel, asegura que se han reunido este martes para “defender nuestros derechos y sobre todo en un barrio como es Flores del Sil, que tiene más de 9.000 habitantes, no vamos a permitir que nos cierren esta sucursal”. El mayor problema que supondría este cierre sería sobre todo para las personas mayores, “que no van a poder desplazarse al centro de Ponferrada”, además de que “mucha gente no puede hacer las gestiones por Internet porque no sabe”, explica Alba.

Al grito de “No al cierre”, los vecinos que han acudido a la protesta amenazaron con traspasar sus cuentas a otro banco “si el banco se va”. “Los bancos no piensan en los ciudadanos para nada, solo en ellos”, lamentaba la portavoz.

Los vecinos de Flores del Sil han denunciado también que son muchos los servicios que han desaparecido de su barrio, como las sucursales de estos dos bancos (La Caixa y Santander) o el centro de día “que tampoco funciona”.

Así las cosas, todos los martes se reunirán a la misma hora de hoy, las 12 de la mañana, para “seguir con las reivindicaciones y defender nuestros derechos”.

Fotografías de Claudia Cabo

Protesta contra el cierre del banco Santander en Flores del Sil. / CC Protesta contra el cierre del banco Santander en Flores del Sil. / CC Protesta contra el cierre del banco Santander en Flores del Sil. / CC Protesta contra el cierre del banco Santander en Flores del Sil. / CC Protesta contra el cierre del banco Santander en Flores del Sil. / CC Protesta contra el cierre del banco Santander en Flores del Sil. / CC Protesta contra el cierre del banco Santander en Flores del Sil. / CC Protesta contra el cierre del banco Santander en Flores del Sil. / CC Protesta contra el cierre del banco Santander en Flores del Sil. / CC Protesta contra el cierre del banco Santander en Flores del Sil. / CC Sucursal del banco Santander en Flores del Sil, Ponferrada. / CC