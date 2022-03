Se esperaba con mucho interés y expectación, la nueva novela de Fernando Aramburu, después del éxito internacional de "Patria".

Sin duda, nos estamos refiriendo al acontecimiento literario del año, "LOS VENCEJOS" y que ha sido editado por "TUSQUETS EDITORES".

Toni, un profesor de instituto enfadado con el mundo, decide poner fin a su vida. Meticuloso y sereno, tiene elegida la fecha: dentro de un año. Hasta entonces cada noche redactará, en el piso que comparte con su perra Pepa y una biblioteca de la que se va desprendiendo, una crónica personal, dura y descreída, pero no menos tierna y humorística. Con ella espera descubrir las razones de su radical decisión, desvelar hasta la última partícula de su intimidad, contar su pasado y los muchos asuntos cotidianos de una España políticamente convulsa. Aparecerán, diseccionados con implacable bisturí, sus padres, un hermano al que no soporta, su exmujer Amalia, de la que no logra desconectarse, y su problemático hijo Nikita, pero también su cáustico amigo Patachula. Y una inesperada Agueda. Y en la sucesión de episodios amorosos y familiares de esta adictiva constelación humana, Toni, hombre desorientado empeñado en hacer recuento de sus ruinas, insufla, paradójicamente, una inolvidable lección de vida.

Sí los Vencejos a los que se alude en el título vuelan pero no tocan tierra, así que guardan distancia con el ser humano, el personaje central se revela como un misántropo que también quiere apartarse de sus semejantes. No falta una denuncia de la homofobia y un sentido lamento por las continuas e ineficaces reformas educativas, que cada vez empeoran más la situación.

Alfonso DEL RIO SANCHEZ