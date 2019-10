Los responsables de la DO confían en alcanzar los 13 millones de kilos de uva del Bierzo a pocos días de cerrar la vendimia

David Álvarez - 7 de octubre de 2019

Los viñedos de Villafranca acogen este domingo la ruta por los productos de calidad del Bierzo

El presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Gerardo Álvarez Courel (C), junto a la presidenta del Consejo Regulador de la DO Bierzo, Misericordia Bello, y el alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira (D), durante la presentación de la Ruta por la Calidad de El Bierzo dedicada al viñedo. / C. Sánchez