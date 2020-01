Los vinos de la DO Bierzo inician en la Barcelona Wine Week su gira promocional de 2020

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) de los Vinos del Bierzo viajará la próxima semana a la capital catalana para participar en la primera edición de la Barcelona Wine Week, una iniciativa que se desarrolla del 3 al 5 de febrero en la ciudad condal. Con esta cita, la DO Bierzo inicia su gira promocional por varias de las ferias más importantes que se celebrarán en España a lo largo de 2020, año en el que el Consejo Regulador organizará salones comerciales exclusivos en Madrid y Bilbao, con el objetivo de presentar las nuevas añadas y fortalecer la marca entre los profesionales y el público en general. Al respecto, la cita de Barcelona se presenta como “la gran promesa para mostrar el potencial del vino español en el mercado internacional”, señalaron fuentes de la DO Bierzo, que apuntaron que la feria reunirá a más de 550 empresas y 40 denominaciones de origen españolas y que la participación berciana tendrá lugar bajo el patrocinio de Tierra de Sabor. Más adelante en el calendario, el 30 de marzo, abrirá las puertas en Madrid el XXXIV Salón Gourmets, una cita ya clásica para la DO Bierzo, que acude habitualmente a la “feria más importante de productos gourmet de Europa” . En el Salón Gourmets, el Consejo Regulador presentará sus vinos más representativos elaborados con las variedades autóctonas, Godello y Mencía, entre otras. Según el equipo organizador, está prevista la afluencia de más de 100.000 visitantes, 15.000 de ellos procedentes de más de 70 países. Salones en Madrid y Bilbao Además, el Consejo Regulador tiene previsto organizar próximamente dos salones específicos en Madrid y Bilbao, a los que acudirán como expositores exclusivamente las bodegas adscritas a la DO Bierzo. En estos salones la presencia de público es fundamentalmente profesional, entre distribuidores, restauradores, sumilleres, enólogos, estudiantes y prensa, señalaron fuentes del organismo regulador.