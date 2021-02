Los vinos del Bierzo, disponibles en la plataforma Hermeneus

Viñas de la Denominación de Origen Vinos del Bierzo / C. Sánchez

Las bodegas y vinos del Bierzo impulsarán en la plataforma Hermeneus sus posibilidades en el comercio digital. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Bierzo llegó a un acuerdo de colaboración con el Banco Santander para impulsar el comercio digital de las bodegas adscritas a través de la plataforma virtual Hermeneus, un espacio de venta directa ‘online’ especializado en alimentación. La iniciativa está dirigida a todas las bodegas adscritas a la DO berciana, pero especialmente a aquellas que actualmente no disponen de comercio digital o lo quieren potenciar.

Al respecto, el director general de Santander España Merchant Services -la filial que gestiona los pagos electrónicos del Santander-, Rubén Justel, y la presidenta de la DO Bierzo, Misericordia Bello, fueron los encargados de firmar el convenio en la en la sede del Consejo Regulador, en el municipio de Cacabelos. En virtud del acuerdo, durante el primer año, el alta en la herramienta de venta es totalmente gratuita, sin ningún compromiso de permanencia.

Tras la rúbrica, Justel recordó que el uso de medios digitales ha sido uno de los recursos que multitud de comercios se han visto forzados a implementar en poco más de dos meses debido a la pandemia. “Hermeneus da un paso más allá para proporcionar una tienda y un escaparate virtual para hacer muy fácil el salto a la venta ‘online’”, subrayó el representante de la entidad bancaria.

Por su parte, Bello remarcó que el dado hoy es un paso importante dentro de la estrategia del Consejo Regulador para “potenciar el comercio electrónico” entre las bodegas adscritas. “La bajada del consumo en la hostelería como consecuencia de la pandemia nos ha llevado a reforzar otros canales que antes eran considerados secundarios. Hoy el comercio digital es fundamental para el éxito de las bodegas”, aseguró.