Lotería con dos meses de retraso

Con buena parte de la población obsesionada en acaparar arroz, pasta, legumbres, papel higiénico, harina y levadura -por ese orden- y con las oscuras perspectivas de la crisis económica solapada con la sanitaria, la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas no dejaban tiempo para ilusiones cotidianas como los sorteos.

Dentro del proceso de desconfinamiento gradual, las apuestas legales que quedaron suspendidas el pasado día 15 de marzo se reanudan este martes 19 de mayo, con el primer sorteo de Euromillones de la ‘Era coronavirus’, como ya se la conoce en muchos frentes.

Además, el próximo jueves, día 21, se incorporará la Primitiva y habrá que esperar unos días más para poder ver los primeros sorteos de la Bonoloto y el Gordo, concretamente, hasta los días 25 y 31, respectivamente. “La gente ya tenía muchas ganas de salir y de charlar. Entra uno y sale otro, aunque podrían entrar dos en nuestro local. Ha habido un poco de todo pero la tónica ha sido tener que explicar una y otra vez cómo están las cosas y a qué podemos atenernos con los sorteos pendientes”, explica a Ical, Luis Antonio Diego, gerente de una administració de loterías.

“Ha sido un jaleo. Todo el rato respondiendo dudas de los clientes. Esta semana solo se sellan la Primitiva y el Euromillón y, a partir del 25, se sellarán también la Bonoloto y el Gordo, y se normalizarán todo los sorteos activos, ya que las quinielas y las apuestas hípicas no podrán empezar, como es lógico, hasta que lo hagan las competiciones”, precisa.

Entre explicaciones y puntualizaciones, el exacto mundo de las administraciones de loterías no pudo ni siquiera soñar en empezar a compensar ayer la nula facturación de los dos últimos meses, aunque confía en ir adquiriendo, poco a poco, la velocidad de crucero.

Eso sí, el sector augura un futuro cercano con “mucho movimiento pero menos facturación”, ya que la respuesta de la clientela ante momentos económicamente duros suele pasar por asignar recursos más escasos a fines alternativos, es decir, ajustar el gasto y afinar más en las apuestas. “La facturación de este lunes ha sido escasa. Parecía que había mucha gente pero, sobre todo, se trataba de clientes que querían cobrar boletos premiados y que estaban un tanto nerviosos, pensando que iban a caducar”, comenta Luis Antonio, con la advertencia de que “solo queda una semana” para poder hacer efectiva la suerte tenida en Navidad.

“Lo que hemos visto en otras crisis económicas es que apuesta mucha gente pero con menor intensidad. Habrá mucha gente que juegue pero se jugará menos. Más boletos sellados pero de menos importe”, resume.

Fechas que no coinciden

Mientras todos los sectores económicos hacen cábalas sobre lo que puede suceder una vez quede “controlada” la incidencia del coronavirus, el de las apuestas intenta retomar la normalidad con una solución muy “imaginativa y eficaz” para no tener que anular la abundante lotería vendida antes del confinamiento para un total de quince sorteos de la Lotería Nacional que no pudieron celebrarse.

“El primer sorteo de la Lotería Nacional del jueves será el 11 de junio y el primero de la del sábado, el 13 de junio. Quedó pendiente un sorteo extraordinario del Día del Padre, para el 21 de marzo y ese se sorteará el 13 de junio, de manera que no coinciden las fechas con lo que ponen los décimos”, detalla.

Con la declaración del estado de alarma, quedaron en el limbo de las apuestas ocho sorteos de la Lotería de los jueves y siete de la Lotería de los sábados, que están pendientes de celebración.

La fecha que figura en el décimo no va a coincidir con la de la celebración del sorteo de recuperación pero es “completamente válido” porque así lo ha estipulado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. “Es una solución muy buena porque, así, no se invalida toda la lotería que ya habíamos vendido las administraciones de toda España, lo que supondría un trastorno muy grave para el sector y una fuente de problemas para todos. La solución ha sido óptima porque es el menor perjuicio posible para todos”, insiste

De esta forma, desde el próximo día 21 de mayo se efectuarán por orden todos los sorteos pendientes, con el cálculo de “normalizar” a partir de 30 del próximo mes de junio la inusitada situación de que las fechas no coincidan. “Es un lío para la gente. Imagínate explicarlo todo a cada cliente. Toda esta lotería ya la teníamos nosotros recibida y, de esta manera, no hay que devolverla y no ha habido que hacer ninguna invalidación porque una parte ya estaba vendida antes de la declaración del estado de alarma pero no es fácil que todo el mundo lo entienda”, indica.

Igualmente, ya están al cobro todos los boletos premiados antes de la declaración del estado de alarma y hay que recordar que la fecha de caducidad de los resguardos o décimos premiados que expiró durante el estado de alarma quedó “suspendida” durante la vigencia de las medidas recogidas en el Real Decreto.

En definitiva, el jueves, 11 de junio, se celebrará el sorteo que debería haberse resuelto el jueves, 19 de mayo; el Sorteo Extraordinario del Día del Padre, programado inicialmente para el pasado 21 de marzo, se hará el 13 de junio.

El del 26 de marzo, pasa el 18 de junio; el del 26 de marzo, al 20 de junio y así, sucesivamente, incluido el Sorteo Extraordinario de Cruz Roja, que pasa del 4 de abril al 27 de junio, hasta llegar al 30 de junio, cuando se celebrará el sorteo de Lotería Nacional correspondiente al 7 de mayo y los apostantes podrán seguir con sus vidas de antaño, en las que las fechas coincidían.

Si no hay rebrotes

La situación, claro está, depende también de que no se produzcan rebrotes de la pandemia y que las dichosas curvas se comporten como es debido ya que, en otro caso, si se decretan nuevos confinamientos, todos los planes descritos y algunos más se irían al garete. “Malo será, hombre. Creo que la mayoría de la gente nos comportamos de forma responsable y con un aviso tenemos suficiente”, desea Luis Antonio. “De todas formas, viendo cómo cambia todo de un día para otro, es mejor no tirar ningún décimo o boleto, por si acaso”, subraya.

Para los mas puntillosos, después de un período de dos meses en el que no coincidirán las fechas de los boletos con los sorteos, queda la duda sobre el “número de orden” que lucirán los siguientes décimos, aunque ya está fijado el que llevarán los del próximo Sorteo Extraordinario de Navidad, concretamente, el 102.

“Es la duda que tengo. No sabemos si se respetará el número de orden pero ya sabemos que el de Navidad tendrá el 102, como siempre”, anota. “La gente ya pregunta por la Lotería de Navidad. Ya sabemos lo que recibiremos, aunque no la tendremos hasta el próximo mes de julio”.