Las luces que pone el Ayuntamiento o las decoraciones de Navidad populares: ¿cuál es mejor?

El Ayuntamiento de Ponferrada ha presupuestado 70.000 euros para la decoración e iluminación navideña este 2020. Como todos los años, las luces de Navidad brillan en la capital del Bierzo pero también la polémica sobre la cantidad y la calidad de las mismas.

La oposición ha señalado el, a su juicio, retraso en la instalación y encendido, lo cual han lamentado por considerar que este tipo de ornamentación motiva las compras y por tanto favorece a los comercios de la ciudad.

Desde Ciudadanos, lamentaron la “imagen de abandono” que, entienden, dio Ponferrada durante el puente de la Constitución y la Inmaculada, que es generalmente una fecha en la que muchas personas visitan la comarca. El PP también criticó el retraso y no aceptó las explicaciones que dio el Ayuntamiento al respecto de cómo un impago del ejercicio anterior había pospuesto los trámites para el nuevo contrato.

Ajenos a las polémicas del consistorio, algunos vecinos han decidido tomar las riendas y organizar ellos mismos la decoración navideña de sus calles y plazas, tal y como ocurrió en la calle Nicolás de Brujas.

También algunas asociaciones han colaborado para instalar motivos navideños, como es el caso de Asprona con el “Árbol de la ilusión” en las inmediaciones de la plaza Fernando Miranda. Otras, como “Sueños de vecinos”, en Flores del Sil, organizaron concursos a las decoraciones de balcones para animar a la gente a aportar su granito de arena y tener Ponferrada adornada durante estas fechas.

Entre la puesta por el Ayuntamiento y la levantada por vecinos y asociaciones, la ciudad ya luce como debe para celebrar la Nochebuena y la Navidad de este 2020. Las calles adornadas, sumadas a los escaparates de las tiendas, consiguen esa imagen de postal tan típica de esta época del año.

Entre las que se echan en falta y las que por alguna razón no gustan, las luces y decoraciones de Navidad no pasan inadvertidas a los ponferradinos, que las disfrutan (o sufren) y comentan o critican.

La polémica está servida como lo estarán durante estos días las comidas familiares. Porque empieza la Navidad de este triste año 2020 con la ilusión por lo bueno que pueda venir, el recuerdo de los que ya no están y la compañía, limitada en número pero siempre grata, de los seres queridos.