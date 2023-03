David Gallego, en la sala de prensa de El Toralín. / SDP

David Gallego analizó este viernes la situación de su equipo a dos días del Lugo-Ponferradina en el que el equipo berciano buscará una nueva victoria para acercarse a los puestos de salvación. Gallego, que sólo descartó al lesionado Erik Morán y al sancionado Amo para este partido, pasó página del empate ante el Mirandés señalando que "se le da el valor que tiene, cuando no puedes ganar, es sumar un punto más que ya veremos al final para qué sirve".

El técnico insistió en que "a nivel defensivo tenemos que mantener la solidez de las últimas jornadas, pero hay que generar más en ataque sin perder eso. Ante el Mirandés nos faltó pausa y oler sangre para ir a por ellos en los últimos minutos. Ahora tenemos un partido importante y estos tres puntos valen lo mismo que los de Granada o Alavés. El equipo ha entrenado muy bien y lo veo ilusionado y comprometido para hacer un gran partido en Lugo".

Gallego hizo hincapié en los alrededor de mil aficionados de la Deportiva que van a estar el domingo en las gradas del Anxo Carro, afirmando que "quiero darles las gracias porque tener ese apoyo es vital para nosotros fuera de casa. No quiero que genere tensión, pero sí que el equipo entienda el esfuerzo de la gente que hace la gente para ir a apoyarnos".

Respecto al partido en sí, el entrenador de la Ponferradina aseguró que "no sé cómo se lo tomará el Lugo porque no estoy allí, pero siempre analizo los partidos partiendo de la mejor versión del rival, y es un equipo muy peligroso en la transición y que te complica la vida para defender. Me espero al mejor Lugo, pero quiero que seamos nosotros mismos y llevemos nuestro plan de partido. Va a haber diferentes fases, creo que nos van a apretar muy arriba y si dominamos van a transitar rápido".

Lugo-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Lugo-Ponferradina de la trigésima cuarta jornada de Segunda División se juega este domingo, 2 de abril, a las 16.15 horas en el Anxo Carro y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, canal disponible en diversas plataformas televisivas.

El árbitro del partido será el andaluz Luis Mario Milla Alvéndiz, asistido en el VAR por el navarro Iosu Galech Apezteguía.