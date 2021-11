El entrenador de la Deportiva se mostró crítico con el árbitro por no revisar el penalti no pitado a Zalazar

Jon Pérez Bolo y Rubén Albés se saludan antes del partido en el Anxo Carro. / LaLiga

Jon Pérez Bolo se fue del Anxo Carro inmensamente feliz por la victoria de su equipo en el Lugo-Ponferradina de este sábado, afirmando que “una de las cosas buenas que tiene el fútbol es que unas veces te da y otras te quita, y hoy nos ha dado una alegría inmensa y un premio al trabajo del equipo y a querer ir a ganar el partido. Es un día muy feliz, está muy bien romper una malísima racha en este campo ante un rival que nos lo ha puesto muy difícil y nos vamos contentos y orgullosos”.

Bolo tuvo palabras de agradecimiento para los más de 700 aficionados bercianos que poblaban las gradas del Anxo Carro: “Nuestra gente nos ha llevado en volandas. Jugamos para ellos y nos sentimos orgullosos de representar a tanta gente en Ponferrada y en todo el Bierzo. El otro día nos fuimos con un mal sabor de boca tras un buen partido y teníamos ganas de darle la vuelta hoy”.

En medio de tanta alegría, al entrenador de la Ponferradina le dio tiempo para analizar el penalti no pitado sobre Zalazar en la segunda parte y dejar un recado al colegiado andaluz Quintero González: “Para mí, en directo, es penalti. Lo vemos en la repetición y la gente nos dice que es penalti. No entiendo cómo con una herramienta como el VAR se puede no pitar ese penalti, y más cuando venimos de uno que nos pitan la semana pasada en una jugada muy dudosa. La excusa es que el contacto es leve, pero si hay contacto debe ser penalti. Y si el árbitro se equivoca, hay otro en el VAR que le tiene que corregir y por lo menos tiene que ir a ver la jugada si le dicen que hay contacto“.