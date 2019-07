Luis Daniel Enríquez no seguirá al frente del Ciudad de Ponferrada

Luis Daniel Enríquez y Pedro Enrique, entrenadores del Ciudad de Ponferrada / QUINITO

El Ciudad de Ponferrada busca entrenador para su debut en la LEB Plata después de que el técnico del ascenso, Luis Daniel Enríquez, comunicara al club en las últimas horas que no seguirá en el banquillo del equipo blanquiazul. La decisión de Luis Daniel viene dada por motivos personales, ya que considera que su situación laboral no es compatible con la dirección de un equipo profesional. No obstante, continuará ejerciendo como entrenador en las categorías de base del club.

Además del primer entrenador, tampoco continúan en el Ciudad de Ponferrada los otros dos componentes del cuerpo técnico de la pasada temporada. Pedro Enrique, entrenador ayudante, aceptó una oferta del Club Natació Tàrrega, donde ejerce desde hace algunas semanas, mientras que Quique Fernández abandona la dirección deportiva del club.

Desde el CDP agradecen la labor de los tres miembros del cuerpo técnico que hicieron historia al llevar al equipo a la LEB Plata tras una brillante temporada en la que ganaron tanto la Liga como la Conferencia A de la Liga EBA antes de alcanzar el ascenso en mayo en el Bembibre Arena.