Luis Larrodera inaugura el Festival del Botillo de Bembibre y se nombra "embajador de esta tierra"

Luis Larrodera / QUINITO

El mantenedor del XLIX Festival del Botillo de Bembibre, Luis Larrodera, inauguró este sábado 19 de marzo esta fiesta del rey de la gastronomía berciana y se nombró a sí mismo "embajador de este tierra". El presentador desveló que "he venido muchas veces al Bierzo pero no he probado el botillo en mi vida. Y no porque no haya querido. Lo he intentado muchas veces pero siempre pasaba algo. Pocas cosas tengo tan claras como que hoy lo voy a probar y me va a gustar".

Larrodera aseguró que "desde que me llamaron la primera vez para que fuese el mantenedor de este festival noté un interés y una alegría sincera. Eso es muy bonito porque te hace sentir que te están invitando a su casa y así es como me siento desde que he llegado".

El mantenedor de esta edición reveló sentir "vértigo y responsabilidad" al comprobar la lista de personas que han ocupado su puesto a lo largo de los años. "Tengo una preocupación y es que ojalá pueda devolver de alguna forma esta noche, con mis palabras, con mi presencia y con mi actitud. Ojalá esté a la altura porque si lo consigo estaré plenamente satisfecho".

Luis Larrodera dejó por escrito "gracias de corazón, el botillo ha sido la excusa para venir, la amistad será la excusa para regresar".

La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, se refirió a Luis Larrodera asegurando que "si algo le caracteriza es su simpatía, su buen hacer y su buen honor y sabes que esta es y será tu casa".

Por su parte, el presidente de la Diputación de León expresó su deseo de que "sea un día de fiesta y vaya todo bien".

Hermanamiento del Festival del Botillo con la Casa de León en Sevilla

La alcaldesa aprovechó esta ocasión para anunciar el hermanamiento del Festival del Botillo de Bembibre con la Casa de León en Sevilla, que celebra su propio Festival del Botillo, "con el propósito de potenciar ambos festivales". La propia regidora y el presidente de la Asociación de la Casa de León en Sevilla, Aniano, procedieron a firmar el hermanamiento durante esta jornada.

El presidente de esta Asociación manifestó que su sentir leonés va más allá de donde resida porque "allá donde un leonés se encuentre, no hay una fuerza tan grande capaz de provocar el olvido". Además, señaló que "seguimos anclados en los olores, los sabores, los paisajes, la cultura y, por encima de todo, en lo memoria de todo lo que sigue siendo nuestro".

Por todo ello, "un 20 de enero de 1988 y creada por un berciano de esta tierra, nacía la Casa de León en Sevilla con el objetivo de estrechar lazos en ambas tierras. No hay lazo que una más que la cultura".

"Adoptamos este hermanamiento con el compromiso de seguir dando a conocer al mundo este manjar de los dioses que una vez degustado tiene la capacidad de convertir en leonés a cualquier sevillano y a cualquier ciudadano", apuntó.