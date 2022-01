Luis Mariano Santos (UPL): "Estoy esperanzado porque creo que tendremos un papel muy relevante para conseguir nuestro objetivo primordial"

El líder de UPL descarta pactar con PP y PSOE ya que "no son socios fiables" y deja claro a los leoneses que si les dan su confianza van a luchar por la autonomía

Natalia A. Turrado / Con la esperanza de que el cambio es posible, Luis Mariano Santos (UPL) aspira el próximo 13 de febrero a repetir por tercera vez como procurador en las Cortes de Castilla y León. El objetivo primordial de su partido es conseguir la autonomía de la Región Leonesa, pero desde la UPL aseguran que si los ciudadanos les permiten tener una posición importante esto supondrá un antes y un después, y dejan claro a los leoneses que van a luchar para cambiar lo que se ha venido haciendo durante los últimos 37 años.

Quedan apenas unas semanas para que Castilla y León decida su rumbo durante los próximos años, y las últimas encuestas dicen que UPL estaría rozando el tercer procurador, algo histórico para su partido en el parlamento autonómico, ¿cómo se siente?

Yo soy de las personas que nunca he hecho caso de las encuestas cuando son malas, entonces tampoco sería justo que creyera a pies juntillas cuando me dan unos buenos resultados. Lo que es evidente es que percibimos un cambio de tendencia, un incremento del apoyo electoral, y eso sí que para mí es una satisfacción. Eso nos estimula y ayuda a seguir trabajando y a intentar cambiar las cosas, que ese es nuestro verdadero objetivo.

El cambio del que usted habla se hace patente con plataformas como ‘España Vaciada’ o partidos regionalistas que concurren a estas elecciones y que pueden tener la llave para alcanzar la mayoría

Sí, y demuestra también el fracaso del bipartidismo, del PP y PSOE, que son los auténticos responsables de esa fragmentación política porque sus gobiernos (estatal y autonómico) no están respondiendo a las expectativas, sobre todo de aquellas provincias que están peor tratadas y que estratégicamente han provocado desequilibrios económicos y territoriales tan grandes que al final surgen todas estas fuerzas políticas, en demanda de políticas diferentes.

Otro de los partidos que parece que va a irrumpir con mucha fuerza es Vox, ¿qué le parece?

No suelo hablar mucho de Vox porque, independientemente de lo que yo pueda pensar desde el punto de vista ideológico, que estoy bastante alejado de lo que ellos propugnan, tampoco me gusta hablar de partidos que realmente después cuando están en Las Cortes no trabajan absolutamente nada.

Dicho de otra manera, no puedo criticar la actitud de Vox en las Cortes porque durante estos dos años y medio no ha planteado ni una sola de las enmiendas a ninguna ley. No veo la utilidad de un partido como Vox.

¿Cuáles son sus principales propuestas para la provincia? ¿qué necesita León?

León necesita cambiar la tendencia inversora que ha tenido hasta ahora. Nosotros hablamos de cuatro ejes fundamentales. Por un lado, trabajar para descentralizar todas aquellas instituciones y núcleos de poder que han estado en la no capital, que es Valladolid, y para eso hay que cambiar la forma de invertir. Y no vale lo que propone el PSOE, hay que empezar ya.

También tenemos que trabajar mucho para cambiar la inversión, y ser capaces de que nuestro mundo rural tenga alguna posibilidad de sobrevivir. No se trata de vaciar la parte del mundo rural de León y después instalar macroparques, sino que se trata de mantener los servicios y que sean de calidad, además de generar empleo para que la gente no tenga que marcharse.

Luego, esta pandemia ha puesto de manifiesto cual es el criterio del PP cuando se habla de sanidad pública y sanidad en cuanto a Atención Primaria. Tenemos que reforzar la Atención Primaria y reforzar los consultorios, tenemos que ser capaces de fortalecer ese sistema sanitario público que el PP está desmontando para favorecer a amiguitos y ex altos cargos del PP.

Por último, dentro de esos ejes, tenemos que propugnar una verdadera reindustrialización en lo que respecta a León, Zamora y Salamanca.

Desde hace mucho tiempo, las Cortes y la Junta hablan de reindustrializar aquellos territorios que, desde el punto de vista industrial, están más desfavorecidos, como es León, pero se quedan en palabras vacías. Nosotros queremos una reindustrialización efectiva, queremos que aquellas cuencas mineras de la provincia que no han tenido alternativas de empleo, después de cerrar las minas, tengan alternativas.

Pero es que también queremos que se desarrolle la zona de Astorga, La Bañeza, Valencia de Don Juan…queremos que toda la provincia de León tenga las mismas posibilidades de desarrollo económico que tiene sobre todo el eje Valladolid-Burgos. Como creemos que eso no va a ser posible dentro de esta Comunidad Autónoma, a no ser que el PP y PSOE quieran cambiar tendencias, lo tendremos que hacer dentro o fuera de ella.

Astorga es una ciudad importante en la provincia, y a día de hoy está sufriendo problemas como la despoblación, que también afecta a sus comarcas, y la fuga de cerebros de jóvenes, ¿qué medidas ha pensado para acabar con ello?

No es fácil cambiar eso, pero es evidente que hace años servía con mantener la calidad de nuestros servicios públicos, pero ahora no vale solo con eso, hay que ser capaces de generar alternativas. Ya hemos pasado de ese punto de despoblación a la siguiente fase, que es la de intentar repoblar. Tenemos que generar empleo porque si no no hay posibilidad, la generación más preparada de la historia de este país tendrá que emigrar.

León es la provincia de Castilla y Leon en la que más jóvenes emigran anualmente porque no hay una posibilidad de futuro.

Hay muchas medidas como favorecer la vivienda, fortalecer ese mercado de trabajo para que sean capaces de desarrollar un proyecto de vida, hacer políticas activas en nuestro sector primario para que se produzca ese relevo generacional y puedan los jóvenes relevar a sus progenitores, favorecer políticas para la mujer en el sector agrario porque son la parte fundamental para fijar población en el mundo rural , y una cosa fundamental, hay que buscar alternativas de empleo que no conlleven proyectos que no sean sostenibles medioambientalmente.

Nosotros estamos a favor de las energías limpias pero lo que no defendemos es que se hagan macroparques en lugares en los que por ejemplo hay casas rurales o un sector turístico incipiente que se verá afectado por ello.

Además estos macroparques no son sostenibles desde el punto de vista medioambiental no responden tampoco a una ordenación del territorio un poco coherente para saber exactamente donde se pueden poner.

Nosotros nos hemos posicionado muy claramente en los macroparques que se pretendían poner en la zona de Santiago Millas y Valderrey, un ejemplo claro de lo que es hacer las cosas sin cabeza. Además, luego el beneficio de estos va fuera de la provincia e incluso de la Comunidad, mientras aquí ocupan nuestros terrenos y acaban con todo. Nos sacrificamos para que otros obtengan el beneficio.

Otro de los problemas que hay en la zona es la falta de comunicación, en el caso de Astorga, la estación de tren no tiene personal y además se está echando a perder lo que había, ya que ADIF planea desclasificar del dominio público ferroviario la traza de la línea de ferrocarril Ruta de la Plata, ¿cómo van a afrontar este problema?

Somos el partido más activo en reforzar o intentar reabrir determinados tramos para que La Ruta de la Plata en su conjunto vuelva a ser una realidad.

También es fundamental buscar soluciones para eliminar el lazo entre Astorga y Ponferrada, porque Astorga se lo juega, pero el Bierzo mucho más. Estamos en un momento en el que si no somos capaces de reforzar esa línea León-Ponferrada, o arreglarla, nos jugamos el futuro, porque estamos fomentando el aislamiento de Astorga y Ponferrada, y los fondos europeos son una excelente oportunidad para intentar conseguirlo.

En cuanto al abandono de frecuencias es algo que en León desde la pandemia estamos sufriendo en todas las líneas, y tenemos que ser capaces de que Renfe vuelva a recuperar esas frecuencias y vuelva a favorecer que las comunicaciones sean lo que tienen que ser.

Ustedes consiguieron el acuerdo de las Cortes para pedir al Gobierno la supresión de los peajes de la AP-71 y la AP-66, algo muy demandado en León

Va en el mismo camino de la línea ferroviaria. Si algo tiene esta provincia es una situación geográfica realmente privilegiada, en referencia al tráfico de mercancías. Para que eso sea una realidad y pueda favorecer el abaratamiento de ese tráfico de mercancías, lo que no puede ser es que en los dos sitios donde son claves, los puertos gallegos, que sería la AP-71, de León- Astorga, haya peaje, y tampoco puede tenerlo en lo que se refiere a Asturias, en la AP-66.

Pero es que en la AP-71 hay todavía más complicación, porque vuelve a aislar a Astorga y Ponferrada y además, estamos hablando de que ahí se sitúan los mayores polígonos industriales, como el de Villadangos. Si no no somos capaces de que ese tráfico de mercancías vaya por la autopista y tenga que ir por la nacional estamos favoreciendo el encarecimiento de ese tráfico y la no seguridad vial, porque la N-120 es una de las carreteras más peligrosas de toda la provincia ya que tiene mucho tráfico pesado, los adelantamientos son complicados…eso es lo que nadie quiere entender.

La sanidad es algo que también preocupa mucho a los leoneses, y más en esta situación en la que nos encontramos, ya que los consultorios han estado cerrados y eso ha afectado a mucha gente,¿qué medidas va a tomar al respecto?

Hay una limitación de profesionales entre otras cosas porque cuando tus condiciones laborales son precarias y reina la temporalidad se buscan otros destinos. Así, lo primero que hay que hacer es mejorar las condiciones sociolaborales para que se quieran quedar.

También hay que reforzar aquellos consultorios que han cerrado durante toda la pandemia, porque en muchos lugares de la provincia, la gente mayor no puede desplazarse muy lejos de donde vive, además de ofrecer un servicio satisfactorio en ellos.

Y, fundamentalmente, se trata de invertir y mejorar la financiación de nuestra Sanidad, y también eliminar determinados conciertos privados porque es evidente que en una época como la pandemia, donde hemos tenido un problema con los test, no puedes dar a empresas de amigos en donde les garantizas esos cribados masivos y encima utilizas empleados públicos para que colaboren. El PP ha hecho de la sanidad un cortijo y la ha debilitado durante mucho tiempo.

Quiero recodar que León es la única provincia de la Comunidad Autónoma en donde no se ha hecho inversión para doblar la capacidad de las camas UCI, y, a estas alturas, después de dos años de pandemia, nos pueden decir muchas cosas, pero cuando realmente necesitábamos ese esfuerzo no lo hicieron.

¿Cree que es posible darle a todos los pueblos todos los servicios que demandan?

Desde hace años, se ha venido hablando en las Cortes de la ordenación territorial, poner en orden los servicios para ver si se pueden concentrar y racionalizar, pero si en todo este tiempo no han sido capaces de ponerse a hablar…

Debemos debatir cual es el problema y donde se pueden concentrar esos servicios. Aunque no creo que ningún político pueda decir que por estar en un pueblo tengas que tener menos servicios que por estar en una ciudad, puede ser que la realidad diga que no se puede, pero como políticos debemos intentar dar los mismos servicios, por lo menos intentarlo.

Ustedes defienden los intereses de la Región Leonesa y también luchan por su autonomía. Hay muchos municipios que les han dado la mano y que les han mostrado su apoyo, ¿cómo pueden influir estas elecciones en esa reivindicación autonómica?

Creo que está influyendo de forma importante porque haciendo un repaso de la precampaña todo se ha centralizado fundamentalmente en León: viene Abascal, viene Ayuso, el PSOE hace una campaña donde remarca la ‘Y’, en torno a las diferencias identitarias de Castilla y León…

Es evidente que las mociones, que ya agrupan a más del 50 % de la población de León, han mediatizado absolutamente toda la precampaña, y sabemos que se hace con vistas a frenar el leonesismo, y esa es la primera victoria.

Es verdad que intentan engañar a la gente diciendo que son leonesistas, pero es importante que reconozcan que hay un problema en esta tierra, esa es la primera victoria para la UPL y para todos aquellos concejales, que aun no siendo de la UPL, han votado a favor de la Autonomía Leonesa como la única solución para cambiar los males de esta tierra.

¿Cómo piensa UPL hacerle un hueco al Bierzo? ¿en qué les beneficiaria?

El camino es imparable, y el Bierzo tiene que jugar un papel fundamental en ese movimiento. El Bierzo tiene una cierta tirantez con el leonesismo pero al final nos tiene que unir la capacidad para cambiar las cosas.

Si como yo creo, en el Bierzo consideran que están siendo maltratados, están perdiendo poder económico, se están despoblando…dentro de esta Comunidad Autónoma, quizá es el momento de cambiar ese marco territorial.

¿Realmente cree que la población berciana estaría a favor de la autonomía de la provincia?

Cuando los bercianos lleguen a ese convencimiento del que te hablo, que creo que tienen prácticamente todos pero no lo enfocan de acuerdo con nosotros, cuando eso suceda, será imparable el cambio.

Me da la sensación de que la Junta ha intentado favorecer esas diferencias entre la comarca del Bierzo y la provincia de León para detener al leonesismo, utilizando al bercianismo como frente, pero estoy convencido de que eso no puede durar mucho tiempo y todos unidos seremos capaces de cambiarlo todo.

En un acto de Ponferrada hablaron de acabar con el aislamiento del Bierzo potenciando el turismo, la reindustrialización y la generación de empleo pero…¿puede darme ejemplos reales para llevar a cabo todas esas medidas?

En Ponferrada, nos reunimos con los empresarios y ellos nos explicaron sus demandas. Es evidente que en una situación como la que estamos viviendo, el turismo se convierte en algo muy importante, sobre todo para aquella comarca. Pero lo que me decían es que no existía una coordinación apropiada para genera las suficientes sinergias y ser capaces de aprovechar el turismo que pasaba por zonas como Las Medulas.

Ellos planteaban aumentar la oferta y segundo, que es lo mas importante, acabar con el aislamiento. También nos pedían mucha más formación porque decían que tenían problemas para encontrar trabajadores cualificados, ya que los jóvenes no se quedan a formarse en zonas como el Bierzo, sobre todo en el sector hostelero, y nadie está haciendo nada.

Algún caso concreto que me decían es algo increíble y es que no puede ser que los polígonos industriales en Ponferrada y El Bayo no tengan ni siquiera acceso a fibra óptica.

Si ustedes fueran una pieza clave en la formación del Gobierno, ¿qué harían? ¿prefieren pactar con el PP o con el PSOE?

No quiero pactar con ninguno. La experiencia de la UPL le ha demostrado que ninguno de los dos son socios fiables, nosotros no estamos por la labor de hacer pactos globales con ninguno.

Nos interesa tener incidencia y poder suficiente para cambiar políticas. Siempre digo la frase de que hablamos de cambiar políticas porque no me quita el sueño que el presidente sea Tudanca o Mañueco porque ninguno de los dos me da confianza absoluta para cambiar los problemas de esta tierra.

Vamos cambiar muchísimas cosas, que no lo duden los leoneses, pero sin pactos con PP ni PSOE.

Por último, ¿qué espera de estas eleciones? ¿quién cree que va a ganar? ¿es posible el cambio?

El cambio es posible. No se quien va a ganar, ni me preocupa demasiado. Los ciudadanos son lo suficientemente listos para que no se sigan repitiendo los mismos resultados, y para que partidos como la UPL tengan una posición muy importante, algo que va suponer un antes y un después.

Estoy esperanzado porque creo que tendremos un papel muy relevante para conseguir nuestro objetivo primordial y para cambiar lo que se ha venido haciendo durante los últimos 37 años.