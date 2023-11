Luis Mateo Díez se muestra “encantado de la vida” con su Premio Cervantes

El escritor lacianiego Luis Mateo Díez, ganador del premio Cervantes 2023. / J. Lázaro

Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023, se mostró “encantado de la vida” con la concesión del máximo galardón de las letras españolas, a pesar de que estaba “un poco adormilado” cuando recibió la llamada del ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, “este señor ministro que no sé ni quién es”, lo que achacó a ser “octogenario” y estar “un poco pirao”.

Pese a querer aportar “cierta trivialidad” a su comparecencia, subrayó en tono solemne que “no es trivial” recibir el Premio Cervantes, y sus libros editados, “más cerca de 40 que de 30”, a sus años “es una marca relativa pero bastante interesante”.

“La felicidad es la tranquilidad. Cuando tú estás tranquilo, apacible, sereno, no le pidas más a la vida. Hombre, el Premio Cervantes no me ha trastornado, pero desde luego me redunda en mi tranquilidad”, dijo.

“No puedo ser tan presuntuoso para decir que me han dado lo que merecía”, pero añadió que el galardón le “consuela para estar tranquilo”. “Os juro que esta noche voy a dormir mejor que otras”.

El escritor lacianiego reconoció que ha tenido “unas circunstancias especialmente favorables” para dedicarse a su obra, ya que no ha tenido que “luchar contra circunstancias inhóspitas”, y fue siempre una especie de “niño cariñoso al que la gente quería mucho” y que ha contado con el aprecio de sus editores pese a no cosechar “éxitos desmesurados”.

Preguntado por si prevé publicar una nueva novela, respondió que “una es poco”, y relató cómo “la herencia del que escucha al que cuenta historias” marcó “la curiosidad” del niño que fue y su dedicación posterior.

Felicitaciones a Luis Mateo Díez

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, felicitó a Luis Mateo Díez por la concesión del Premio Cervantes, con el que aseguró que se “reconoce el viejo oficio del narrador, la constancia y el trabajo literario ajeno a cualquier moda”. En un mensaje institucional desde su cuenta en X, el presidente del Gobierno aseguró que “un mundo fantástico crece en su obra hasta hacerse universal”. “Sus lectores, amigos y la literatura española estamos de enhorabuena”.

Por su parte, el consejero de Cultura Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, calificó de “merecido” el premio para Luis Mateo Díez. Tras calificar de “maestro” al escritor lacianiego, Santonja, aseguró que supone “una alegría inmensa” para todos sus lectores, colectivo al que afirmó pertenecer.

De los 42 galardonados con el Premio Cervantes, recordó el consejero, Luis Mateo Diez es el séptimo de Castilla y León, lo que a su juicio “muestra lo prolífico de los autores de una tierra tan vinculada a la lengua española”.