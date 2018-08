Luisma Villa: “Tengo unas condiciones que vendrán bien y voy aportar buenas cosas”

Luisma Villa en el Toralín

La SD Ponferradina ha presentado este miércoles a Luisma Villa, el extremo derecho que se incorpora a la Ponferradina proveniente del Arenas Club. Villa, que ha firmado por una temporada, llega de la mano del entrenador del Club, Jon Pérez Bolo, bajo cuyas órdenes jugó en el Arenas. “Conozco al míster, él me conoce, encajo bien en lo que me pide, cuando me dijo que viniera, a un club como la Ponferradina, no lo pensé; él cree que tengo unas condiciones de juego que vienen bien, voy a aportar buenas cosas”, indicó.

Sobre la posibilidad de acabar su carrera en la Ponferradina, el jugador explicó, que a su edad, 28 años en breve, lo que quiere “es disfrutar del fútbol, en un campo grande, de hierba”. “Cuando eres más joven ves proyección de jugar más arriba, con los años hay otros factores, en los últimos años he estado en campo pequeño artificial, donde he disfrutado mucho, he estado muy a gusto en ese club, pero era ya el tercer año, necesitaba un campo más grande”.

En cuanto al equipo, Villa señala que lo ha visto bien, con ganas de competir desde el principio, y que se ha hecho un buen papel en los partidos de pretemporada. Sobre su lesión pasada señala que ya está recuperado.

Luisma Villa se formó en la cantera del Real Racing Club. Entre 2007 y 2010 alternó su participación habitual con el Racing B en Segunda B con su aportación al primer equipo, con el que disputó tres partidos en Primera División después de que el técnico Marcelio García Toral le diese la opción de debutar. También fue internacional con la selección española Sub’21.

En 2010 cerró su etapa en el club cántabro para incorporarse al Real Unión Club. En la campaña siguiente se enroló en el Deportivo Alavés, por entonces en Segunda División B. Sus siguientes destinos le mantuvieron en la misma categoría en las filas del SD Amorebieta y el CD Noja.

En las dos temporadas siguientes vivió la experiencia del fútbol inglés en las filas del Barnet FC. Su aportación fue muy destacada, especialmente en la segunda campaña, en la que su equipo consiguió el ascenso a la League Two y Luisma Villa colaboró con 14 goles.

En 2015 se incorporó al Arenas Club que por entonces acababa de regresar a Segunda División B. Desde entonces ha militado en el equipo de Guecho a las órdenes del actual entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo. A lo largo de estas tres campañas ha disputado 81 partidos y ha sumado 19 goles, nueve de ellos en la última liga.

Después de desvincularse del Arenas, llega ahora a la SD Ponferradina. Es el tercer fichaje del club para la próxima temporada después de la incorporación de Óscar Sielva y Pablo Triguero