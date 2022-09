Lukaku: "Me impresionó el proyecto de la Ponferradina"

Jordan Lukaku y José Fernández Nieto, en la presentación del jugador belga. / QUINITO

La Ponferradina presentó este jueves a Jordan Lukaku, lateral izquierdo belga que se compromete con el equipo berciano hasta junio de 2024 tras jugar la última temporada en el Vicenza italiano en calidad de cedido por la Lazio. El presidente blanquiazul, José Fernández Nieto, agradeció a Lukaku haberse decantado por la Deportiva a pesar de tener otras ofertas y aseguró que "es un honor que jugadores de tanto prestigio se fijen en nosotros".

El futbolista aseguró que la decisión se basó en las palabras de su agente y en la temporada realizada el año pasado por la Deportiva, aunque lo más importante fue "hablar con el presidente y el entrenador. Me impresionó su proyecto, muy ambicioso, y me gustaron las infraestructuras del club". Además, reveló que "he visto partidos de esta temporada y me gusta cómo juega el equipo. Además de velocidad y fuerza, puedo aportar mi experiencia".

Lukaku aseguró que la lesión que le impidió jugar buena parte de la temporada pasada "está superada, estoy bien", aunque pidió paciencia para entrar al cien por cien en el equipo: "Llevo aquí solo una semana y he hecho pocos entrenamientos, tengo que adaptarme y saber cómo funciona el equipo, luego será el entrenador el que decida cuándo estoy listo para jugar".

Cierre de mercado

En cuanto al cierre de mercado, que tendrá lugar a medianoche de este jueves, José Fernández Nieto aseguró que el club tiene intención de realizar otro fichaje y, de hecho, espera cerrarlo en cuestión de horas. Por otro lado, el presidente blanquiazul reconoció que "a determinados jugadores a los que se les había ofrecido ayudarles para buscar equipo les está costando y han preferido estar aquí. Tienen contrato y nosotros lo aceptamos".

Por otro lado, Fernández Nieto mostró su esperanza en que se cuelgue el cartel de 'no hay billetes' para el partido del sábado ante el Sporting y no ocultó su satisfacción por haber superado el récord de abonados esta temporada, por encima de los 6.700: "Ha sido una campaña muy buena y es para pensarse en un futuro la posible ampliación del estadio".